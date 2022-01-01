Росіяни обстріляли приватні будинки та пункт видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві
Сьогодні, 22:12
Російській окупаційні війська обстріляли місто Миколаїв.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За словами міського голови, є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місце виїхали рятувальники.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що крім удару по приватному сектору окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги.
"Це вже тенденція", - підсумував Віталій Кім.
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Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
За словами міського голови, є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місце виїхали рятувальники.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що крім удару по приватному сектору окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги.
"Це вже тенденція", - підсумував Віталій Кім.
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