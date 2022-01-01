Росіяни обстріляли приватні будинки та пункт видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві





Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.



За словами міського голови, є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місце виїхали рятувальники.



Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що крім удару по приватному сектору окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги.



"Це вже тенденція", - підсумував Віталій Кім.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російській окупаційні війська обстріляли місто Миколаїв.Про це повідомив міський головаЗа словами міського голови, є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місце виїхали рятувальники.Голова Миколаївської обласної військової адміністраціїповідомив, що крім удару по приватному сектору окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги."Це вже тенденція", - підсумував Віталій Кім.

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