Росіяни обстріляли приватні будинки та пункт видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві

Росіяни обстріляли приватні будинки та пункт видачі гуманітарної допомоги в Миколаєві
Російській окупаційні війська обстріляли місто Миколаїв.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місце виїхали рятувальники.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що крім удару по приватному сектору окупанти влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги.

"Це вже тенденція", - підсумував Віталій Кім.

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Теги: Миколаїв, війна, обстріл
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