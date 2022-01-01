30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження ексзаступник Гіркополонківського сільського голови, депутат Боратинської сільської ради Андрій Мороз (на фото), заступниця голови Волинської ОДА Вікторія Левчук та уродженець Волині, український кінорежисер, актор, продюсер Олесь Санін.
Також день народження 30 липня святкують громадський активіст Руслан Тимощук, журналістка Галина Бєлова, музикант Вадим Захарченко та журналіст Руслан Пилипчук.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з ім’я Леонід та жінок з іменами Марина і Маргарита.
Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, натхнення.
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Також день народження 30 липня святкують громадський активіст Руслан Тимощук, журналістка Галина Бєлова, музикант Вадим Захарченко та журналіст Руслан Пилипчук.
Вітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з ім’я Леонід та жінок з іменами Марина і Маргарита.
Зичимо усім міцного здоров’я, достатку, натхнення.
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