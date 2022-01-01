На курси стрільців у тирі волинського університету зареєструвалась перша сотня охочих





Про це розповів Антон Демчук.



За попередньою реєстрацією, курси могли відвідати усі охочі повнолітні лучани.



Це пілотний проєкт, який спільно з університетом проводить Волинський центр комплектування та соцпідтримки, – каже військовослужбовець Олег Гаврилюк. Він разом з колегами приніс на курси навчальні зразки зброї.



"Ми взяли шість елементів. Це вогнепальна зброя: пістолети, автомати. Те, що стоїть на озброєнні найбільш масово, – автомат Калашнікова, пістолет Макарова", – говорить Олег Гаврилюк.



Реєстрація тривала два дні. За словами Антона Демчука, перед практичними заняттями людей навчали правовим знанням володіння зброєю. Також був блок долікарської допомоги, яку проводив лікар та фельдшер.



Записалася на курси базового володіння зброєю луцька спортсменка та тренерка Вікторія Дильов.



"Якби випала нагода, то я вже знаю що за чим робити. Це як вміння керувати автомобілем. Знати що за чим йде і тоді вдасться. Навчилася", – говорить жінка.



Замість паперових мішеней та металевих куль учасники навчань стріляли в тирі по інтерактивних цілях.



Після того, як перша сотня зареєстрованих стрільців-початківців пройде одноденний курс – в університеті оголосять нову реєстрацію для усіх охочих, – розповів декан факультету Антон Демчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тирі Волинського національного університету імені Лесі Українки відбулися перші курси базового володіння зброєю. На безплатне навчання для початківців зареєструвалася сотня учнів.Про це розповів Суспільному декан юридичного факультетуЗа попередньою реєстрацією, курси могли відвідати усі охочі повнолітні лучани.Це пілотний проєкт, який спільно з університетом проводить Волинський центр комплектування та соцпідтримки, – каже військовослужбовець. Він разом з колегами приніс на курси навчальні зразки зброї."Ми взяли шість елементів. Це вогнепальна зброя: пістолети, автомати. Те, що стоїть на озброєнні найбільш масово, – автомат Калашнікова, пістолет Макарова", – говорить Олег Гаврилюк.Реєстрація тривала два дні. За словами Антона Демчука, перед практичними заняттями людей навчали правовим знанням володіння зброєю. Також був блок долікарської допомоги, яку проводив лікар та фельдшер.Записалася на курси базового володіння зброєю луцька спортсменка та тренерка"Якби випала нагода, то я вже знаю що за чим робити. Це як вміння керувати автомобілем. Знати що за чим йде і тоді вдасться. Навчилася", – говорить жінка.Замість паперових мішеней та металевих куль учасники навчань стріляли в тирі по інтерактивних цілях.Після того, як перша сотня зареєстрованих стрільців-початківців пройде одноденний курс – в університеті оголосять нову реєстрацію для усіх охочих, – розповів декан факультету Антон Демчук.

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