Зеленський прокоментував вбивство росіянами оборонців «Азовсталі» в Оленівці. ВІДЕО
Сьогодні, 00:33
Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН і Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників «Азовсталі».
Про це розповів у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.
«Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих…
Коли оборонці «Азовсталі» виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених.
І додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз», - сказав він.
Нагадаємо, збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. Загинуло понад 50 полонених.
Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених.
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Про це розповів у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.
«Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих…
Коли оборонці «Азовсталі» виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених.
І додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз», - сказав він.
Нагадаємо, збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. Загинуло понад 50 полонених.
Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених.
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