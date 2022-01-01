Зеленський прокоментував вбивство росіянами оборонців «Азовсталі» в Оленівці. ВІДЕО





Про це розповів у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.



«Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих…

Коли оборонці «Азовсталі» виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених.



І додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз», - сказав він.



Нагадаємо,











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН і Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників «Азовсталі».Про це розповів у своєму відеозверненні президент«Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих…Коли оборонці «Азовсталі» виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя і здоров’я наших воїнів. Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених.І додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз», - сказав він.Нагадаємо, збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка , Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. Загинуло понад 50 полонених. Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених.

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