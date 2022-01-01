Понад 9 мільйонів українців виїхали за кордон через війну

Понад 9 мільйонів українців виїхали за кордон через війну
Через повномасштабну війну Росії з Україною, мільйони наших громадян покинули свої домівки. За даними ООН, кількість тих, хто виїхав за кордон від початку російського вторгнення, становить понад 9,5 мільйона осіб.

Про це заявила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло під час засідання Радбезу, повідомляє 24 канал.

За підрахунками організації, близько 3,8 мільйона наших громадян протягом 5 місяців повернулися в Україну.

Дікарло зазначила, що наближення зими викликає занепокоєння, оскільки немає гарантій щодо того, чи всі українці будуть забезпеченні теплом, дахом над головою та медичною допомогою.

Заступниця генсека ООН зазначила, що для вирішення питань, пов'язаних з теплопостачанням, помешканнями та медичною допомогою, гуманітарна спільнота зосереджується на зміцненні місцевих і національних систем щодо забезпечення житла, соцзахисту та економічного охоплення.

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Теги: війна, українці, виїхали за кордон
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