У ЄС відреагували на вбивство українських полонених в Оленівці

У ЄС відреагували на вбивство українських полонених в Оленівці
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій та Додаткового протоколу до них і є воєнними злочинами", – йдеться в заяві Борреля, поширеній Європейською службою зовнішніх дій у п’ятницю.

Топдипломат ЄС наголосив, що виконавці воєнних злочинів, а також відповідальні за них державні службовці та військові представники будуть притягнуті до відповідальності.

"Європейський Союз активно підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені під час російської агресії в Україні", – додав Боррель.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

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Теги: Азовсталь, полонені, Оленівка, ЄС
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