В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи





Про це повідомляє



Станом на зараз в Іспанії було виявлено 4298 інфікованих віспою мавп, з них 120 (3,2%) були госпіталізовані і один – помер.



За останніми даними Національної мережі епідеміологічного нагляду Іспанії, більшість хворих на віспу мавп в Іспанії - 4081- це чоловіки віком від 10 місяців до 88 років, в середньому – 37 років.



Зауважимо, через стрімке зростання у світі захворювань на мавпячу віспу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію. Станом на 23 липня було відомо, що у 75 країнах світу зареєстровано понад 16 тис. випадків захворювання. Померли від мавпячої віспи п’ятеро людей. Так, у Європі оголошено високий ризик захворювання, а в інших регіонах – помірний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров'я Іспанії в п’ятницю, 29 липня, повідомило про смерть від мавпячої віспи – це перший підтверджений летальний випадок у Європі.Про це повідомляє ТСН з посиланням на El Pais.Станом на зараз в Іспанії було виявлено 4298 інфікованих віспою мавп, з них 120 (3,2%) були госпіталізовані і один – помер.За останніми даними Національної мережі епідеміологічного нагляду Іспанії, більшість хворих на віспу мавп в Іспанії - 4081- це чоловіки віком від 10 місяців до 88 років, в середньому – 37 років.Зауважимо, через стрімке зростання у світі захворювань на мавпячу віспу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію. Станом на 23 липня було відомо, що у 75 країнах світу зареєстровано понад 16 тис. випадків захворювання. Померли від мавпячої віспи п’ятеро людей. Так, у Європі оголошено високий ризик захворювання, а в інших регіонах – помірний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію