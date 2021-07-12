В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи

В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи
Міністерство охорони здоров'я Іспанії в п’ятницю, 29 липня, повідомило про смерть від мавпячої віспи – це перший підтверджений летальний випадок у Європі.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на El Pais.

Станом на зараз в Іспанії було виявлено 4298 інфікованих віспою мавп, з них 120 (3,2%) були госпіталізовані і один – помер.

За останніми даними Національної мережі епідеміологічного нагляду Іспанії, більшість хворих на віспу мавп в Іспанії - 4081- це чоловіки віком від 10 місяців до 88 років, в середньому – 37 років.

Зауважимо, через стрімке зростання у світі захворювань на мавпячу віспу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію. Станом на 23 липня було відомо, що у 75 країнах світу зареєстровано понад 16 тис. випадків захворювання. Померли від мавпячої віспи п’ятеро людей. Так, у Європі оголошено високий ризик захворювання, а в інших регіонах – помірний.

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Теги: мавпяча віспа, Іспанія, смерть
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