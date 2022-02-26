У війні з Росією загинув лучанин Михайло Дарчич

Дарчич Михайло Степанович.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Дарчич Михайло Степанович, 21.11.1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26.02.2022 року до складу військової частини на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.



Сержант загинув 31.07.2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині 31 липня загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Дарчич Михайло Степанович, 21.11.1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26.02.2022 року до складу військової частини на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.Сержант загинув 31.07.2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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