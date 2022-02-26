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У війні з Росією загинув лучанин Михайло Дарчич

У війні з Росією загинув лучанин Михайло Дарчич
На Донеччині 31 липня загинув лучанин Дарчич Михайло Степанович.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Дарчич Михайло Степанович, 21.11.1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26.02.2022 року до складу військової частини на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.

Сержант загинув 31.07.2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: Росія, Україна, війна
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