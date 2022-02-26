У війні з Росією загинув лучанин Михайло Дарчич
Сьогодні, 16:17
На Донеччині 31 липня загинув лучанин Дарчич Михайло Степанович.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Дарчич Михайло Степанович, 21.11.1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26.02.2022 року до складу військової частини на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.
Сержант загинув 31.07.2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Дарчич Михайло Степанович, 21.11.1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 26.02.2022 року до складу військової частини на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.
Сержант загинув 31.07.2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту
Сьогодні, 10:35
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за вихідні виявили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 16:34
У війні з Росією загинув лучанин Михайло Дарчич
Сьогодні, 16:17
На Волині незаконно добували пісок: поліція відкрила «кримінал»
Сьогодні, 15:22
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні, 15:18
Медіа