13 200 доларів за «послугу»: ділки з Луцька влаштовували виїзд чоловіків за кордон
Сьогодні, 16:57
У Луцьку викрили злочинну групу, яка сприяла виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Інформують, що за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі слідчого управління ГУНП в області повідомили трьом жителям Луцька, серед яких – лікар Волинської обласної клінічної лікарні, про підозру у вчиненні організованою групою незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, члени організованої групи з кінця березня 2022 року налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Вони підробляли документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.
Встановлені факти виготовлення таких документів для двох чоловіків, з одного з яких члени організованої групи взяли за цю послугу 13 200 доларів США.
Двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також наклали арешт на їхнє майно.
Вирішують питання про обрання запобіжного заходу і третьому підозрюваному. Досудове розслідування триває.
Встановлюють інші факти злочинної діяльності членів організованої групи.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Інформують, що за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі слідчого управління ГУНП в області повідомили трьом жителям Луцька, серед яких – лікар Волинської обласної клінічної лікарні, про підозру у вчиненні організованою групою незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, члени організованої групи з кінця березня 2022 року налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Вони підробляли документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.
Встановлені факти виготовлення таких документів для двох чоловіків, з одного з яких члени організованої групи взяли за цю послугу 13 200 доларів США.
Двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також наклали арешт на їхнє майно.
Вирішують питання про обрання запобіжного заходу і третьому підозрюваному. Досудове розслідування триває.
Встановлюють інші факти злочинної діяльності членів організованої групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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