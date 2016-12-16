13 200 доларів за «послугу»: ділки з Луцька влаштовували виїзд чоловіків за кордон

13 200 доларів за «послугу»: ділки з Луцька влаштовували виїзд чоловіків за кордон
У Луцьку викрили злочинну групу, яка сприяла виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Інформують, що за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі слідчого управління ГУНП в області повідомили трьом жителям Луцька, серед яких – лікар Волинської обласної клінічної лікарні, про підозру у вчиненні організованою групою незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, члени організованої групи з кінця березня 2022 року налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Вони підробляли документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.

Встановлені факти виготовлення таких документів для двох чоловіків, з одного з яких члени організованої групи взяли за цю послугу 13 200 доларів США.

Двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також наклали арешт на їхнє майно.

Вирішують питання про обрання запобіжного заходу і третьому підозрюваному. Досудове розслідування триває.

Встановлюють інші факти злочинної діяльності членів організованої групи.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: банда, кордон, довідки, військовозобов'язані
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як тренер дворазового чемпіона світу з джиу-джитсу служить у складі волинських тероборонівців
Сьогодні, 17:23
У боях за Україну загинув волинянин Петро Кізун
Сьогодні, 17:10
13 200 доларів за «послугу»: ділки з Луцька влаштовували виїзд чоловіків за кордон
Сьогодні, 16:57
На Волині за вихідні виявили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 16:34
У війні з Росією загинув лучанин Михайло Дарчич
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу Судитимуть волинян, які допомогли дев'ятьом військовозобов'язаним втекти у Польщу
08 квітень, 15:35
На Волині затримали лідера банди, яка перевозила нелегалів На Волині затримали лідера банди, яка перевозила нелегалів
16 грудень, 2016, 12:53
Волинською бандою керували з тюрми через мобільник Волинською бандою керували з тюрми через мобільник
13 грудень, 2016, 20:52
Відстрочка від призову для військовозобов'язаних жінок: назвали умови Відстрочка від призову для військовозобов'язаних жінок: назвали умови
31 липень, 05:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанам нагадали, де можна знайти укриття під час повітряної тривоги. АДРЕСИ
Сьогодні, 18:05
 0
У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну
Сьогодні, 17:40
 0
Як тренер дворазового чемпіона світу з джиу-джитсу служить у складі волинських тероборонівців
Сьогодні, 17:23
 0
У боях за Україну загинув волинянин Петро Кізун
Сьогодні, 17:10
 0
13 200 доларів за «послугу»: ділки з Луцька влаштовували виїзд чоловіків за кордон
Сьогодні, 16:57
 0
Медіа
відео
1/8