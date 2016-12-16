13 200 доларів за «послугу»: ділки з Луцька влаштовували виїзд чоловіків за кордон

У Луцьку викрили злочинну групу, яка сприяла виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Інформують, що за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі слідчого управління ГУНП в області повідомили трьом жителям Луцька, серед яких – лікар Волинської обласної клінічної лікарні, про підозру у вчиненні організованою групою незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, члени організованої групи з кінця березня 2022 року налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Вони підробляли документи щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов’язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану.Встановлені факти виготовлення таких документів для двох чоловіків, з одного з яких члени організованої групи взяли за цю послугу 13 200 доларів США.Двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також наклали арешт на їхнє майно.Вирішують питання про обрання запобіжного заходу і третьому підозрюваному. Досудове розслідування триває.Встановлюють інші факти злочинної діяльності членів організованої групи.