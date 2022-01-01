Як тренер дворазового чемпіона світу з джиу-джитсу служить у складі волинських тероборонівців
Сьогодні, 17:23
Сержант ЗСУ Ігор Юхименко, який тренує дворазового чемпіона світу з джиу-джитсу, лучанина Богдана Мочульського, спільно з побратимами надійно захищає північний кордон нашої держави.
Історію тренера розповіли на сторінці 100-ї бригади тероборони Волині.
Ігор Юхименко, якого побратими називають "Вітром", 12-й рік поспіль обіймає посаду старшого тренера збірної України з джиу-джитсу. Каже: займатися цим видом спорту розпочав ще в армії. Спершу виступав сам, здобув звання майстра спорту. Паралельно вів секцію, тренував молодь.
У лавах ЗСУ сержант Ігор Юхименко – з 24 лютого. Про перше бойове хрещення говорить неохоче. Суворішає, замислюється, зітхає:
«Мабуть, це був «другий прильот» на Луцький аеродром. Ми були в бойовому наряді, охороняли один із об’єктів. Я з «Каролею» – по одну сторону, «Бай» і «Малиш» – по іншу. Під ранок прилетіло, зовсім поруч, так що відчули і вибухову хвилю, і бачили, як піднявся гриб вогню та диму. Згадали всі свої навики, як треба діяти… Так що бойове хрещення вийшло відразу крилатими ракетами», - ділиться Юхименко.
Пригадує, як одна з крилатих ракет пролетіла в нього просто над головою. Було це під час навчальних занять у Новограді-Волинському, де його група пристрілювала зброю і проводити тактичні заняття з бійцями.
Зі слів тренера-воїна, підготовку до бойових сутичок вони розпочали ще з Самооборони Майдану, з 2014 року. Згодом сформували групу тренерів, освоїли навички стрільби, рукопашного бою, боротьби з диверсантами. Тобто, всі були тактично готові до оборони і могли навчати інших. Сьогодні майже всі вони – в ЗСУ. Чимало працювали в складі «групи Вітра», як побратими самі її назвали. З офіцером «Клоном», бійцями «Баєм» та «Кузею» їздили по підрозділах, проводили навчання.
У 2015-2018 роках він проходив службу в ЗСУ за контрактом як резервіст. Згодом очолив перший і наразі єдиний Навчальний центр сил ТрО у м. Володимирі. Його створили з ініціативи досвідчених бійців, які навчали бойовим прийомам інших тероборонівців.
Тренер із гордістю каже, що серед оборонців Волині – чимало його учнів-спортсменів, які взяли до рук зброю слідом за тренером.
Наразі сержант Ігор Юхименко – у відділенні снайперів роти вогневої підтримки в/ч А7062. Бойовий дух підрозділу оцінює достатньо високо. Ще б пак! Він – один із тих, хто власним прикладом його й формує.
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Історію тренера розповіли на сторінці 100-ї бригади тероборони Волині.
Ігор Юхименко, якого побратими називають "Вітром", 12-й рік поспіль обіймає посаду старшого тренера збірної України з джиу-джитсу. Каже: займатися цим видом спорту розпочав ще в армії. Спершу виступав сам, здобув звання майстра спорту. Паралельно вів секцію, тренував молодь.
У лавах ЗСУ сержант Ігор Юхименко – з 24 лютого. Про перше бойове хрещення говорить неохоче. Суворішає, замислюється, зітхає:
«Мабуть, це був «другий прильот» на Луцький аеродром. Ми були в бойовому наряді, охороняли один із об’єктів. Я з «Каролею» – по одну сторону, «Бай» і «Малиш» – по іншу. Під ранок прилетіло, зовсім поруч, так що відчули і вибухову хвилю, і бачили, як піднявся гриб вогню та диму. Згадали всі свої навики, як треба діяти… Так що бойове хрещення вийшло відразу крилатими ракетами», - ділиться Юхименко.
Пригадує, як одна з крилатих ракет пролетіла в нього просто над головою. Було це під час навчальних занять у Новограді-Волинському, де його група пристрілювала зброю і проводити тактичні заняття з бійцями.
Зі слів тренера-воїна, підготовку до бойових сутичок вони розпочали ще з Самооборони Майдану, з 2014 року. Згодом сформували групу тренерів, освоїли навички стрільби, рукопашного бою, боротьби з диверсантами. Тобто, всі були тактично готові до оборони і могли навчати інших. Сьогодні майже всі вони – в ЗСУ. Чимало працювали в складі «групи Вітра», як побратими самі її назвали. З офіцером «Клоном», бійцями «Баєм» та «Кузею» їздили по підрозділах, проводили навчання.
У 2015-2018 роках він проходив службу в ЗСУ за контрактом як резервіст. Згодом очолив перший і наразі єдиний Навчальний центр сил ТрО у м. Володимирі. Його створили з ініціативи досвідчених бійців, які навчали бойовим прийомам інших тероборонівців.
Тренер із гордістю каже, що серед оборонців Волині – чимало його учнів-спортсменів, які взяли до рук зброю слідом за тренером.
Наразі сержант Ігор Юхименко – у відділенні снайперів роти вогневої підтримки в/ч А7062. Бойовий дух підрозділу оцінює достатньо високо. Ще б пак! Він – один із тих, хто власним прикладом його й формує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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