Найсильніша армія у світі: окупанти захоплюються українськими бійцями

Найсильніша армія у світі: окупанти захоплюються українськими бійцями
Окупанти визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Тож ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально…» – розповідає матері мобілізований у лави рашистів житель тимчасово окупованого Донецька.

На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: «Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают».

Мовляв, росіяни, якщо і просуваються, то за рахунок величезних втрат: «А даже если продвигается наша (армія – прим.), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Ху*рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въе*али. Батальоны ложатся...»

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Теги: перехоплення СБУ, окупанти
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