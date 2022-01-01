У МАГАТЕ розповіли, чи існує ядерна загроза на ЗАЕС після російських атак





Про це повідомляє Маріано Гроссі.



"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - зазначив Гроссі.



У МАГАТЕ звітують, що внаслідок обстрілу російськими окупантами території ЗАЕС було пошкоджено зовнішню систему електропостачання станції, стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива і кабелі зв'язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків.



Крім того, через атаки РФ поранення отримав український охоронець ЗАЕС.



В міжнародному агенстві зазначають, що у видимих ​​пошкоджень контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом чи захисного периметра об'єкта через обстріли зафіксовано не було.



Разом з тим у МАГАТЕ підкреслили, що обстріли РФ 5 та 6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки на Запорізької АЕС.



Зокрема, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, персоналу і зовнішніх джерел живлення.



Гендиректор МАГАТЕ заявив, що "глибоко стурбований ситуацією на ЗАЕС", і підкреслив, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені.



Він також наполіг на необхідності присутності безпекової місію на території станції, на якій наполягала Україна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі ядерної загрози на Запорізькій АЕС після останніх обстрілів російськими військовими немає. Однак фіксуються пошкодження.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", - зазначив Гроссі.У МАГАТЕ звітують, що внаслідок обстрілу російськими окупантами території ЗАЕС було пошкоджено зовнішню систему електропостачання станції, стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива і кабелі зв'язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків.Крім того, через атаки РФ поранення отримав український охоронець ЗАЕС.В міжнародному агенстві зазначають, що у видимих ​​пошкоджень контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом чи захисного периметра об'єкта через обстріли зафіксовано не було.Разом з тим у МАГАТЕ підкреслили, що обстріли РФ 5 та 6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки на Запорізької АЕС.Зокрема, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, персоналу і зовнішніх джерел живлення.Гендиректор МАГАТЕ заявив, що "глибоко стурбований ситуацією на ЗАЕС", і підкреслив, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені.Він також наполіг на необхідності присутності безпекової місію на території станції, на якій наполягала Україна.

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