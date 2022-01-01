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На Волині 59% батьків не готові відправляти своїх дітей до школи

На Волині 59% батьків не готові відправляти своїх дітей до школи
У Волинській області 59% опитаних батьків підтримують дистанційну форму навчання.

Про це свідчать перші результати опитування, оприлюднені на сторінці освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

Згідно із опублікованими даними, лише 14% батьків готові відправити свою дитину в школу. Натомість 59% – підтримують дистанційне навчання. Сімейну ж форму – 1%.

На Волині 59% батьків не готові відправляти своїх дітей до школи


Щодо готовності закладів до офлайн навчання очільниця управління освіти і науки Волинської ОВА Людмила Плахотна коментує: картина у районах різниться.

Найбільш готові до очного навчання школи у Володимир-Волинському районі. На другій сходинці – заклади загальної середньої освіти у Луцьку. Найменший показник – у Ковельському та Камінь-Каширському районах.


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Теги: Укриття, школа, навчання офлайн, Людмила Плахотна
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