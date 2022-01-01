За незалежність України загинув житель Донеччини, сім`я якого, рятуючись від війни, переїхала на Волинь
Сьогодні, 15:30
У війні з російськими окупантами загинув Корнюшин Денис Олексійович 1995 року народження, житель міста Бахмут. Рятуючись від війни, сім’я Корнюшиних тимчасово переїхала у селище Маневичі, де стали на облік, як внутрішньо переміщені особи.
Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
На початку червня Денис Олексійович був призваний першим відділом (Маневицьким) Камінь-Каширського РТЦК та СП на військову службу по мобілізації. 8 серпня український захисник помер від ран, отриманих під час участі в бойових діях. У загиблого воїна залишилися дружина Аліна та маленька донька Ліза.
"Співчуваємо родині загиблого, віддаємо шану його героїчному подвигу. Рідні виявили бажання здійснити поховання Героя в нашому селищі. Про час та місце поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково", - повідомляють у громаді.
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Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
На початку червня Денис Олексійович був призваний першим відділом (Маневицьким) Камінь-Каширського РТЦК та СП на військову службу по мобілізації. 8 серпня український захисник помер від ран, отриманих під час участі в бойових діях. У загиблого воїна залишилися дружина Аліна та маленька донька Ліза.
"Співчуваємо родині загиблого, віддаємо шану його героїчному подвигу. Рідні виявили бажання здійснити поховання Героя в нашому селищі. Про час та місце поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково", - повідомляють у громаді.
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