Волинська митниця викрила чоловіка, який суттєво занизив вартість ввезеної понад рік тому автівки

Волинські митники нещодавно викрили незаконну оборудку громадянина України, який ввозив вантажний транспортний засіб "Мерседес" ще у червні 2021 року.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Інформують, що під час в'їзду на митну територію України у пункті пропуску "Мохро-Дольськ" чоловік подав документи, згідно з якими це авто було придбане білоруською компанією у польського продавця за 40 тисяч злотих. Як водій-перевізник, що є резидентом України, він сплатив під час ввезення цього товару фінансову гарантію, розраховану за сумою митних платежів, що підлягає сплаті при випуску товарів у вільний обіг. Також - зобов'язався доставити його до Поліської митниці для оформлення транзиту та вивезення за межі митної території України.У результаті ретельної та тривалої перевірки поданих громадянином документів, завдяки співпраці з митними органами Білорусі, Польщі та Німеччини, волинські митники встановили правдиві дані у цій справі. Зокрема, білоруське підприємство заперечило свою участь у договорах купівлі-продажу автомобіля. Насправді цей "Мерседес" придбав на території Німеччини інший громадянин України як фізична особа. Звідти його доставили через територію Польщі.Товаросупровідні документи, які подавалися німецьким та польським митним органам, засвідчили ціну автомобіля у 10700 Євро. За курсом НБУ на дату перетину кордону це складало понад 347 тисяч гривень.Відповідно до ст 483 Митного Кодексу України, дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу неправдивих відомостей про товар, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Відтак, матеріали справи Волинська митниця скерує на розгляд суду.У Волинській митниці пояснюють, що згідно з частиною 1 статті 467 Митного Кодексу України зі змінами, внесеними відповідно до Закону України від 08.11.2018 №2612-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України", процесуальні строки накладення адміністративного стягнення обчислюються з моменту виявлення правопорушення. Цей момент може співпадати з моментом складання протоколу про порушення митних правил, але може також відраховуватись з моменту встановлення ознак правопорушення. Саме на такій підставі волинськими митниками був складений протокол на українця.