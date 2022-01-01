На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон
Сьогодні, 16:00
Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення адвокатом зловживання впливом та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Слідство встановило, що захисник був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану в Україні, відтак міг вирішувати із посадовцями органу місцевого самоврядування питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку водіїв, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.
Зранку 2 травня 2022 року адвоката за оперативного супроводу працівників УСБУ в області затримали під час одержання 27 тисяч гривень неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі.
Невдовзі обвинувачений постане перед судом.
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Слідство встановило, що захисник був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану в Україні, відтак міг вирішувати із посадовцями органу місцевого самоврядування питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку водіїв, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.
Зранку 2 травня 2022 року адвоката за оперативного супроводу працівників УСБУ в області затримали під час одержання 27 тисяч гривень неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі.
Невдовзі обвинувачений постане перед судом.
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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