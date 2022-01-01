На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон

На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон
Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення адвокатом зловживання впливом та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Слідство встановило, що захисник був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану в Україні, відтак міг вирішувати із посадовцями органу місцевого самоврядування питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку водіїв, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.

Зранку 2 травня 2022 року адвоката за оперативного супроводу працівників УСБУ в області затримали під час одержання 27 тисяч гривень неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі.

Невдовзі обвинувачений постане перед судом.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон
На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: адвокат, виїзд за кордон, Волинь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
​Україна повернула тіла понад 500 загиблих воїнів, яких вважали зниклими безвісти
Сьогодні, 16:15
На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон
Сьогодні, 16:00
У Луцьку з вікна дев`ятиповерхівки випала однорічна дитина: хлопчик помер у лікарні
Сьогодні, 15:46
За незалежність України загинув житель Донеччини, сім`я якого, рятуючись від війни, переїхала на Волинь
Сьогодні, 15:30
Волинська митниця викрила чоловіка, який суттєво занизив вартість ввезеної понад рік тому автівки
Сьогодні, 14:59
Схожі новини
На Волині судитимуть директора підприємства, який привласнив понад 2 мільйони гривень На Волині судитимуть директора підприємства, який привласнив понад 2 мільйони гривень
08 серпень, 15:10
На Волині злодій обікрав будинок і отримав умовний термін На Волині злодій обікрав будинок і отримав умовний термін
29 липень, 08:35
Волинського тренера, якого підозрюють в розбещенні спортсменок, взяли під варту Волинського тренера, якого підозрюють в розбещенні спортсменок, взяли під варту
08 липень, 19:26
Увірвався у будинок та задушив господаря: підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту Увірвався у будинок та задушив господаря: підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту
07 липень, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
​Україна повернула тіла понад 500 загиблих воїнів, яких вважали зниклими безвісти
Сьогодні, 16:15
 0
На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку з вікна дев`ятиповерхівки випала однорічна дитина: хлопчик помер у лікарні
Сьогодні, 15:46
 0
За незалежність України загинув житель Донеччини, сім`я якого, рятуючись від війни, переїхала на Волинь
Сьогодні, 15:30
 0
Волинська митниця викрила чоловіка, який суттєво занизив вартість ввезеної понад рік тому автівки
Сьогодні, 14:59
 0
Медіа
відео
1/8