На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон





Про це повідомляють у пресслужбі відомства.



Слідство встановило, що захисник був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану в Україні, відтак міг вирішувати із посадовцями органу місцевого самоврядування питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку водіїв, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.



Зранку 2 травня 2022 року



Невдовзі обвинувачений постане перед судом.



Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення адвокатом зловживання впливом та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.Про це повідомляють у пресслужбі відомства.Слідство встановило, що захисник був відповідальним від однієї з міських рад області за міжнародну та внутрішню доставку гуманітарних вантажів у період воєнного стану в Україні, відтак міг вирішувати із посадовцями органу місцевого самоврядування питання щодо включення військовозобов'язаних чоловіків до списку водіїв, які можуть виїжджати за кордон для ввезення гуманітарної допомоги.Зранку 2 травня 2022 року адвоката за оперативного супроводу працівників УСБУ в області затримали під час одержання 27 тисяч гривень неправомірної вигоди, яку він вимагав та одержав від громадянина за сприяння у внесенні в такий список чоловіків, які мали намір увезти собі з-за кордону автомобілі.Невдовзі обвинувачений постане перед судом.Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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