У Луцьку у Теремнівському ставку шукають потопельника





Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.



"На Теремнівському ставку в Луцьку триває пошук людини, яка, імовірно, потонула сьогодні обідньої пори. До пошуків залучено водолазів-рятувальників ГУ ДСНС області", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 8 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку тривають пошуки людини, яка імовірно потонула сьогодні, 10 серпня, на Теремнівському ставку.Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині."На Теремнівському ставку в Луцьку триває пошук людини, яка, імовірно, потонула сьогодні обідньої пори. До пошуків залучено водолазів-рятувальників ГУ ДСНС області", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 8 серпня в озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік

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