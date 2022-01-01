У Луцьку у Теремнівському ставку шукають потопельника
Сьогодні, 16:40
У Луцьку тривають пошуки людини, яка імовірно потонула сьогодні, 10 серпня, на Теремнівському ставку.
Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.
"На Теремнівському ставку в Луцьку триває пошук людини, яка, імовірно, потонула сьогодні обідньої пори. До пошуків залучено водолазів-рятувальників ГУ ДСНС області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 8 серпня в озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік.
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Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.
"На Теремнівському ставку в Луцьку триває пошук людини, яка, імовірно, потонула сьогодні обідньої пори. До пошуків залучено водолазів-рятувальників ГУ ДСНС області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 8 серпня в озері на Волині під час риболовлі втопився чоловік.
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