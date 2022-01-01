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Воїну з Волині потрібна допомога на лікування

Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Військовому з Велимченської ТГ Богдану Вакулічу потрібна допомога на лікування та реабілітацію.

Про це повідомила голова громади Анастасія Павлович.

Під час виконання бойового завдання Вакуліч Богдан отримав ряд осколкових поранень, в результаті чого втратив кінцівку, наразі військовий проходить лікування у військовому госпіталі й чекає на протезування.

"Богдан справжній боєць, стан стабільний, але для повного відновлення йому потрібна наша допомога та тривала реабілітація. Він з-поміж тих, хто з перших днів російсько-української війни, став на захист України. В Богдана найбільша мрія, стати на ноги та повернутися до побратимів, бо в них спільне на всіх бажання, Перемогти та знати, що більше ніхто не зазіхатиме на найдорожче для українців - рідну землю!", - розповідає Анастасія Павлович.

На щастя, лікарі дають перспективні прогнози у разі продовження лікування та реабілітації.

"Друзі, допоможімо Богдану фінансово та помолимося за здоров'я та успішне лікування, бо на нього вдома чекають батьки, які щиро вірять, що Україна переможе, і під мирним небом рідної землі їхній Богдан танцюватиме весільний танець з коханою", - звертається голов агромади до небайдужих волинян.

Реквізити для допомоги:

4149499396196493 ПриватБанк Вакуліч Богдан Олександрович

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, допомога, воїн
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