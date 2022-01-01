Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 17:00
Військовому з Велимченської ТГ Богдану Вакулічу потрібна допомога на лікування та реабілітацію.
Про це повідомила голова громади Анастасія Павлович.
Під час виконання бойового завдання Вакуліч Богдан отримав ряд осколкових поранень, в результаті чого втратив кінцівку, наразі військовий проходить лікування у військовому госпіталі й чекає на протезування.
"Богдан справжній боєць, стан стабільний, але для повного відновлення йому потрібна наша допомога та тривала реабілітація. Він з-поміж тих, хто з перших днів російсько-української війни, став на захист України. В Богдана найбільша мрія, стати на ноги та повернутися до побратимів, бо в них спільне на всіх бажання, Перемогти та знати, що більше ніхто не зазіхатиме на найдорожче для українців - рідну землю!", - розповідає Анастасія Павлович.
На щастя, лікарі дають перспективні прогнози у разі продовження лікування та реабілітації.
"Друзі, допоможімо Богдану фінансово та помолимося за здоров'я та успішне лікування, бо на нього вдома чекають батьки, які щиро вірять, що Україна переможе, і під мирним небом рідної землі їхній Богдан танцюватиме весільний танець з коханою", - звертається голов агромади до небайдужих волинян.
Реквізити для допомоги:
4149499396196493 ПриватБанк Вакуліч Богдан Олександрович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила голова громади Анастасія Павлович.
Під час виконання бойового завдання Вакуліч Богдан отримав ряд осколкових поранень, в результаті чого втратив кінцівку, наразі військовий проходить лікування у військовому госпіталі й чекає на протезування.
"Богдан справжній боєць, стан стабільний, але для повного відновлення йому потрібна наша допомога та тривала реабілітація. Він з-поміж тих, хто з перших днів російсько-української війни, став на захист України. В Богдана найбільша мрія, стати на ноги та повернутися до побратимів, бо в них спільне на всіх бажання, Перемогти та знати, що більше ніхто не зазіхатиме на найдорожче для українців - рідну землю!", - розповідає Анастасія Павлович.
На щастя, лікарі дають перспективні прогнози у разі продовження лікування та реабілітації.
"Друзі, допоможімо Богдану фінансово та помолимося за здоров'я та успішне лікування, бо на нього вдома чекають батьки, які щиро вірять, що Україна переможе, і під мирним небом рідної землі їхній Богдан танцюватиме весільний танець з коханою", - звертається голов агромади до небайдужих волинян.
Реквізити для допомоги:
4149499396196493 ПриватБанк Вакуліч Богдан Олександрович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 17:00
У Луцьку у Теремнівському ставку шукають потопельника
Сьогодні, 16:40
На Волині судитимуть адвоката, який «рішав» виїзд за кордон
Сьогодні, 16:00
Медіа