У Волинському архіві оприлюднили 70 справ репресованих радянською владою





Про це повідомляє



Справи описані на 4 031 аркуші. Вони датуються 1920-1992 роками.



Серед, оцифрованих документів – справа Мартина Рикити з села Руда Маневицького району. Чоловік працював чоботарем, мав приватну майстерню, за національністю був поляком.



Його звинувачували у ворожому ставленні до радянської влади. Справа датується 6 січням 1945 року. Тоді ж чоловіка арештували, а справу передали в табір за місцем етапування Мартина Рикити.



До розгляду справи повернулись у жовтні, 1945 року. Новий слідчий справу закрив, у зв'язку з недостатньою кількістю доказів винуватості чоловіка.



Чимало з оприлюднених архівом справ стосуються українців, які намагалися створити незалежну Україну, яка б не входила до складу Радянського Союзу.



Загалом у державному архіві Волинської області вже оцифрувати 1 278 архівних кримінальних справ несудових органів на репресованих. З оприлюдненими справами можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/EGgFlrw.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті архіву в рубриці "Електронний архів" оприлюднили ще 70 архівних кримінальних справ несудових органів на репресованих радянською владою.Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Держархів Волині.Справи описані на 4 031 аркуші. Вони датуються 1920-1992 роками.Серед, оцифрованих документів – справа Мартина Рикити з села Руда Маневицького району. Чоловік працював чоботарем, мав приватну майстерню, за національністю був поляком.Його звинувачували у ворожому ставленні до радянської влади. Справа датується 6 січням 1945 року. Тоді ж чоловіка арештували, а справу передали в табір за місцем етапування Мартина Рикити.До розгляду справи повернулись у жовтні, 1945 року. Новий слідчий справу закрив, у зв'язку з недостатньою кількістю доказів винуватості чоловіка.Чимало з оприлюднених архівом справ стосуються українців, які намагалися створити незалежну Україну, яка б не входила до складу Радянського Союзу.Загалом у державному архіві Волинської області вже оцифрувати 1 278 архівних кримінальних справ несудових органів на репресованих. З оприлюдненими справами можна ознайомитися за посиланням https://cutt.ly/EGgFlrw.

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