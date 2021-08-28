Волинь лідирує у зборі озимого ріпаку в Україні





Про це розповів Олександр Книш.



Площа посіву озимого та ярого ріпаку на Волині становила 49 тисяч гектарів. Обмолотили більш як 160 тисяч тонн.



Урожайності ріпаку цьогоріч сприяли погодні умови, зокрема взимку, – зазначив посадовець, додавши, що ця культура залишається рентабельною на агроринку.



"В нас найкращий показник щодо збору ріпаку. Середня урожайність становить 32 центнери з гектара, і ми є лідерами по збору цієї культури. Хоча, в нас є окремі господарства, які мають значно вища урожайність", – каже Олександр Книш.



Загалом жнива на Волині завершуються.



Олександр Книш додав: область входить в період посіву озимого ріпаку, де окремі волинські господарства вже розпочали посів цієї культури – до тисячі гектарів, що становить майже 2 % запланованих до посіву площ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область лідирує серед інших регіонів зі збору цьогорічного врожаю озимого ріпаку.Про це розповів Суспільному керівник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвиткуПлоща посіву озимого та ярого ріпаку на Волині становила 49 тисяч гектарів. Обмолотили більш як 160 тисяч тонн.Урожайності ріпаку цьогоріч сприяли погодні умови, зокрема взимку, – зазначив посадовець, додавши, що ця культура залишається рентабельною на агроринку."В нас найкращий показник щодо збору ріпаку. Середня урожайність становить 32 центнери з гектара, і ми є лідерами по збору цієї культури. Хоча, в нас є окремі господарства, які мають значно вища урожайність", – каже Олександр Книш.Загалом жнива на Волині завершуються. Наразі господарства зібрали майже 75 % ранніх зернових і зернобобових культур та намолотили 700 тисяч тонн врожаю. "Це непоганий показник, бо традиційна урожайність зернових та зернобобових (без кукурудзи) – 48-50 центнерів з гектара", – говорить посадовець.Олександр Книш додав: область входить в період посіву озимого ріпаку, де окремі волинські господарства вже розпочали посів цієї культури – до тисячі гектарів, що становить майже 2 % запланованих до посіву площ.

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