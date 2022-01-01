У центрі Луцька частина будинків – без гарячої води

У Луцьку через заміну насосного обладнання зупинили роботу котельню центрі міста – постачання гарячої припинили від двох центральних теплових пунктів.Про це повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».Подачу теплоносія для забезпечення постачання гарячої води від котельні на вул. Потапова, 10, тимчасово припинили. У зв'язку із зупинкою котельні подачу гарячої води припинили від центральних теплових пунктів на вул. Словацького, 12а, та на вул. Винниченка, 25.Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником за Контрактом 3b «Модернізація котелень– заміна великих насосів» в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.Відновлення роботи котельні та постачання гарячої води споживачам тепловики обіцяють з 11 серпня, до кінця дня.