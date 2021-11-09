В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні

В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні
Інформацію про військовополонених можна дізнатися за допомогою чат-боту у Telegram. Його створили Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони.

Про це інформують у Мінреінтеграції.

У чат-боті потрібно надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтесь з’ясувати.

"Запит щодо полону" опрацьовується протягом 15 хвилин. Далі надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Теги: чат-бот, полонені, Telegram
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