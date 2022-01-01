Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 11 серпня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться.
Про це повідомляє Sinoptik.
За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 19°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 19°С.
У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 21-26° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 16°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 19°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 19°С.
У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 21-26° тепла.
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