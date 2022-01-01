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Як українським школярам отримати вітчизняний атестат, будучи за кордоном

Як українським школярам отримати вітчизняний атестат, будучи за кордоном
У зв’язку із агресією РФ близько 620 тисяч українських школярів нині перебувають за кордоном. Утім усі вони мають змогу продовжувати навчання в українських закладах освіти, обравши для себе зручний формат.

Про це заявив державний секретар Міністерства освіти і науки України Сергій Захарін на нараді з питань підготовки закладів освіти до нового навчального року 10 серпня у Волинській обласній військовій адміністрації.

За його словами, діти, будучи за кордоном, мають право здобувати освіту в Україні або екстернатом, або в дистанційному режимі. Щодо екстернатної форми навчання – пояснює: здобувач освіти самостійно опановує матеріал, а потім проходить відповідне оцінювання кваліфікації, тобто перевірку володіння здобутих знань.

Щоправда, чимало питань, зауважує Сергій Захарін, виникає щодо зарахування в Україні навчальних дисциплін, вивчених за кордоном. Відповісти щодо цього, каже, складно, бо системи освіти суттєво різняться. До прикладу, є країни, де загальна середня підготовка триває 12 років. Одинадцятикласник, який формально завершує навчання в Україні, за океаном мусить провчитися ще рік, аби отримати відповідний документ.

Захарін переконує: українська освіта таки має перевагу. Річ у тім, що більшість учнів не хоче втрачати зв’язок із рідними навчальними закладами. До того ж, вітчизняний документ про освіту визнається у багатьох, зокрема європейських, країнах.

Окрім того, зазначає держсекретар МОН, у багатьох країнах Європи працює Міжнародна українська школа, яка надає фахові та висококваліфіковані освітні послуги за екстернатною формою. Тобто у МУШ дитина має змогу здобувати українську освіту і, склавши іспити, отримати вітчизняний атестат, будучи за межами батьківщини.

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Теги: Сергій Захарін, освіта, українці за кордоном, МУШ
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