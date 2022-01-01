Волиньрада вимагатиме заборонити Московський патріархат, або Добрі новини від ВолиньPost за 10 серпня

Волиньрада вимагатиме заборонити Московський патріархат, або Добрі новини від ВолиньPost за 10 серпня
Щовечора готуємо підбірку лише добрих новин. У цій рубриці ми нагадуємо про найкраще, що трапилося за день в Україні та у світі загалом. Зберігайте спокій, холодний розум та позитив, і пам'ятайте, що світло завжди перемагає темряву. Тож ми неодмінно здолаємо московську орду!

Сьогодні, 10 серпня, ми писали про таке:

У Польщі знесли пам’ятник радянській армії

За ініціативи польського Інституту національної пам’яті у північному місті Мальборк демонтували памʼятник Червоній армії, який звели у 1945 році. жителі активно підтримали ідею знесення монумента.

Житло українців можуть відновлювати за гроші Росії, Кабмін готує механізм

Кабінет міністрів України напрацьовує механізм, щоб конфісковані російські активи використати для відновлення житла людей.

Окрім того, у рамках державного бюджету на 2023 рік планують створити Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств.

Росія за добу втратила девʼять літаків

Мінус дев'ять ворожих пташок за добу! Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 42800 (+160) осіб,
танків – 1832 (+5),
бойових броньованих машин – 4076 (+10),
артилерійських систем – 971 (+7) од,
РСЗВ – 261 (+0) од,
засобів ППО – 133 (+0) од,
літаків – 232 (+9) од,
гелікоптерів – 193 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0),
кораблів/катерів – 15 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7),
спеціальної техніки – 89 (+2).

На Волині аграрії зібрали 950 тисяч тонн врожаю

«В цьому році врожай зернових культур на Волині очікуємо дещо більший, аніж в минулому. Торік ми зібрали орієнтовно 1,4 мільйонів тонн, – зазначив заступник очільника області Олександр Троханенко. – Уже зібрано 950 тисяч тонн врожаю».

«Окрім того, в області завершено збір озимого ріпаку. Зокрема, було намолочено більше 160-ти тисяч тонн. Наразі Волинь – лідер із його збору», – повідомив Троханенко.

Депутати Волиньради вимагатимуть заборони Московського патріархату на території України

Місцеві обранці мають намір звернутись до:

1. Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України з вимогами:

– прийняти Закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні;

– ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;

– здійснити повернення українському народу таких українських релігійних святинь, як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-Успенська Почаївська лавра;

2. Начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка – негайно скасувати в установленому законодавством порядку Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області;


3. Вірян УПЦ МП на Волині – відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, що дасть вірянам нашої країни змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.

ЗСУ вивели з ладу Каховський міст

Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.

Про це повідомили ОК «Південь» та Херсонська обласна державна адміністрація.

«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – повідомили в ОК «Південь».

У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.

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