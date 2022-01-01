11 серпня на Волині: гортаючи календар

11 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 11 серпня, відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради Олександр Мартинюк (на фото), колишній директор Інформаційно-аналітичного центру «Луцьк».

Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Веніамін, Костянтин, Михайло, Микола та Роман.

Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!

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Теги: День народження
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