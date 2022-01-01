11 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 11 серпня, відзначають день народження ексдепутат Луцької міської ради Олександр Мартинюк (на фото), колишній директор Інформаційно-аналітичного центру «Луцьк».
Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Веніамін, Костянтин, Михайло, Микола та Роман.
Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!
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Також у цей день народилися журналістка Мирослава Радавська та директор ТзОВ "Алерт" Сергій Супронюк.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олександр, Веніамін, Костянтин, Михайло, Микола та Роман.
Щиро зичимо усім мирного неба, міцного здоров’я та достатку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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