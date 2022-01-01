Росіяни обстріляли з РСЗВ місто Бахмут: 6 загиблих і 3 поранених
Сьогодні, 00:15
Російські війська у середу з реактивних систем залпового вогню обстріляли українське місто Бахмут, що на Донеччині. Щонайменше 6 загиблих і 3 поранених.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
За його інформацією, обстріли відбулися близько 11:40 і 14:00, удари знову прийшлися на житлові квартали. Били касетними боєприпасами.
За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі.
Кириленко нагадав, що Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині і залишатися там небезпечно.
Він закликав мешканців міста терміново евакуюватися.
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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
За його інформацією, обстріли відбулися близько 11:40 і 14:00, удари знову прийшлися на житлові квартали. Били касетними боєприпасами.
За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі.
Кириленко нагадав, що Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині і залишатися там небезпечно.
Він закликав мешканців міста терміново евакуюватися.
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