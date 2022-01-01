Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону, – Зеленський

Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців окупованих Росією територій України. Попросив їх не вірити обіцянкам окупантів, бо дуже скоро вони будуть тікати з України.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського 10 серпня.

"Хочу сказати мешканцям тимчасово окупованих територій: Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча, в кращому випадку, якщо встигнуть", - зауважив президент.

Він також нагадав, що українська армія вигнала росіян з півночі країни і з острова Зміїний.

"Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму", - додав Володимир Зеленський.

А щоб це відбулося скоріше, Зеленський попросив жителів окупованих територій про допомогу. Наприклад, у безпечний спосіб повідомляти ЗСУ важливу інформацію про ворога і державних зрадників.


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Теги: Зеленський, відеозвернення, ЗСУ, Херсон
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