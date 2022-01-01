Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону, – Зеленський
Сьогодні, 23:30
Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців окупованих Росією територій України. Попросив їх не вірити обіцянкам окупантів, бо дуже скоро вони будуть тікати з України.
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського 10 серпня.
"Хочу сказати мешканцям тимчасово окупованих територій: Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча, в кращому випадку, якщо встигнуть", - зауважив президент.
Він також нагадав, що українська армія вигнала росіян з півночі країни і з острова Зміїний.
"Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму", - додав Володимир Зеленський.
А щоб це відбулося скоріше, Зеленський попросив жителів окупованих територій про допомогу. Наприклад, у безпечний спосіб повідомляти ЗСУ важливу інформацію про ворога і державних зрадників.
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Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського 10 серпня.
"Хочу сказати мешканцям тимчасово окупованих територій: Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча, в кращому випадку, якщо встигнуть", - зауважив президент.
Він також нагадав, що українська армія вигнала росіян з півночі країни і з острова Зміїний.
"Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму", - додав Володимир Зеленський.
А щоб це відбулося скоріше, Зеленський попросив жителів окупованих територій про допомогу. Наприклад, у безпечний спосіб повідомляти ЗСУ важливу інформацію про ворога і державних зрадників.
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