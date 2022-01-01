Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону, – Зеленський

Президент Українизвернувся до мешканців окупованих Росією територій України. Попросив їх не вірити обіцянкам окупантів, бо дуже скоро вони будуть тікати з України.Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського 10 серпня."Хочу сказати мешканцям тимчасово окупованих територій: Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча, в кращому випадку, якщо встигнуть", - зауважив президент.Він також нагадав, що українська армія вигнала росіян з півночі країни і з острова Зміїний."Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму", - додав Володимир Зеленський.А щоб це відбулося скоріше, Зеленський попросив жителів окупованих територій про допомогу. Наприклад, у безпечний спосіб повідомляти ЗСУ важливу інформацію про ворога і державних зрадників.