Для України сьогодні є дві загрози з боку Білорусі, – радник голови МВС
Сьогодні, 21:52
На сьогодні для України є дві реальні загрози з боку Білорусі.
Про це в ефірі спільного телемарафону заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов.
При цьому він наголосив, що ризик безпосередньої участі сусідньої республіки у війні проти України залишається мінімальним.
"Я б так сказав, що небезпека входження (Білорусі - ред.) мінімальна. Але є два інші аспекти, які ми теж не повинні забувати", — зокрема, зазначив він.
Так, за словами Смирнова, окупанти продовжують обстрілювати Україну з території Білорусі. У результаті під реактивний артилерійський обстріл періодично потрапляють Чернігівська та Сумська області.
Зокрема, радник міністра нагадав, що за 35-40 км від кордону з Україною на території Білорусі перебувають російські "іскандери", які будь-якої миті можуть використовуватися для обстрілу українських позицій і населених пунктів.
Другий момент, на якому Смірнов наголосив, — ризик того, що Білорусь може поповнювати ряди ЗС РФ громадянами Білорусі, які проходитимуть як "добровольці".
"Білорусь сама по собі може не увійти <на території України>, але вона може надавати певних добровольців, своїх військових, які входитимуть до складу батальйонних тактичних груп Російської Федерації", — уточнив він.
Як розповів Смірнов, сьогодні на навчаннях у Росії перебуває близько 500 білорусів.
Нагадаємо, Білорусь анонсувала нові спільні військові навчання з Росією. Заходи за участю білоруських Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони спочатку пройдуть на території Білорусі, а потім перемістяться на російський аеродром.
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Про це в ефірі спільного телемарафону заявив радник глави МВС Ростислав Смірнов.
При цьому він наголосив, що ризик безпосередньої участі сусідньої республіки у війні проти України залишається мінімальним.
"Я б так сказав, що небезпека входження (Білорусі - ред.) мінімальна. Але є два інші аспекти, які ми теж не повинні забувати", — зокрема, зазначив він.
Так, за словами Смирнова, окупанти продовжують обстрілювати Україну з території Білорусі. У результаті під реактивний артилерійський обстріл періодично потрапляють Чернігівська та Сумська області.
Зокрема, радник міністра нагадав, що за 35-40 км від кордону з Україною на території Білорусі перебувають російські "іскандери", які будь-якої миті можуть використовуватися для обстрілу українських позицій і населених пунктів.
Другий момент, на якому Смірнов наголосив, — ризик того, що Білорусь може поповнювати ряди ЗС РФ громадянами Білорусі, які проходитимуть як "добровольці".
"Білорусь сама по собі може не увійти <на території України>, але вона може надавати певних добровольців, своїх військових, які входитимуть до складу батальйонних тактичних груп Російської Федерації", — уточнив він.
Як розповів Смірнов, сьогодні на навчаннях у Росії перебуває близько 500 білорусів.
Нагадаємо, Білорусь анонсувала нові спільні військові навчання з Росією. Заходи за участю білоруських Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони спочатку пройдуть на території Білорусі, а потім перемістяться на російський аеродром.
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