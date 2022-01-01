Для України сьогодні є дві загрози з боку Білорусі, – радник голови МВС





Про це в ефірі спільного телемарафону Ростислав Смірнов.



При цьому він наголосив, що ризик безпосередньої участі сусідньої республіки у війні проти України залишається мінімальним.



"Я б так сказав, що небезпека входження (Білорусі - ред.) мінімальна. Але є два інші аспекти, які ми теж не повинні забувати", — зокрема, зазначив він.



Так, за словами Смирнова, окупанти продовжують обстрілювати Україну з території Білорусі. У результаті під реактивний артилерійський обстріл періодично потрапляють Чернігівська та Сумська області.



Зокрема, радник міністра нагадав, що за 35-40 км від кордону з Україною на території Білорусі перебувають російські "іскандери", які будь-якої миті можуть використовуватися для обстрілу українських позицій і населених пунктів.



Другий момент, на якому Смірнов наголосив, — ризик того, що Білорусь може поповнювати ряди ЗС РФ громадянами Білорусі, які проходитимуть як "добровольці".



"Білорусь сама по собі може не увійти <на території України>, але вона може надавати певних добровольців, своїх військових, які входитимуть до складу батальйонних тактичних груп Російської Федерації", — уточнив він.



Як розповів Смірнов, сьогодні на навчаннях у Росії перебуває близько 500 білорусів.



Нагадаємо, Білорусь анонсувала нові спільні військові навчання з Росією. Заходи за участю білоруських Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони спочатку пройдуть на території Білорусі, а потім перемістяться на російський аеродром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сьогодні для України є дві реальні загрози з боку Білорусі.Про це в ефірі спільного телемарафону заявив радник глави МВСПри цьому він наголосив, що ризик безпосередньої участі сусідньої республіки у війні проти України залишається мінімальним."Я б так сказав, що небезпека входженнямінімальна. Але є два інші аспекти, які ми теж не повинні забувати", — зокрема, зазначив він.Так, за словами Смирнова, окупанти продовжують обстрілювати Україну з території Білорусі. У результаті під реактивний артилерійський обстріл періодично потрапляють Чернігівська та Сумська області.Зокрема, радник міністра нагадав, що за 35-40 км від кордону з Україною на території Білорусі перебувають російські "іскандери", які будь-якої миті можуть використовуватися для обстрілу українських позицій і населених пунктів.Другий момент, на якому Смірнов наголосив, — ризик того, що Білорусь може поповнювати ряди ЗС РФ громадянами Білорусі, які проходитимуть як "добровольці"."Білорусь сама по собі може не увійти <на території України>, але вона може надавати певних добровольців, своїх військових, які входитимуть до складу батальйонних тактичних груп Російської Федерації", — уточнив він.Як розповів Смірнов, сьогодні на навчаннях у Росії перебуває близько 500 білорусів.Нагадаємо, Білорусь анонсувала нові спільні військові навчання з Росією. Заходи за участю білоруських Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони спочатку пройдуть на території Білорусі, а потім перемістяться на російський аеродром.

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