ЗСУ вивели з ладу Каховський міст
Сьогодні, 20:25
Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.
Про це повідомили ОК «Південь» та Херсонська обласна державна адміністрація.
«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – повідомили в ОК «Південь».
У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.
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Про це повідомили ОК «Південь» та Херсонська обласна державна адміністрація.
«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – повідомили в ОК «Південь».
У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.
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