ЗСУ вивели з ладу Каховський міст

Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.Про це повідомили ОК «Південь» та Херсонська обласна державна адміністрація.«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – повідомили в ОК «Південь».У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.