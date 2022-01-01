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ЗСУ вивели з ладу Каховський міст

ЗСУ вивели з ладу Каховський міст
Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.

Про це повідомили ОК «Південь» та Херсонська обласна державна адміністрація.

«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве», – повідомили в ОК «Південь».

У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.

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Теги: Каховський міст, ЗСУ
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