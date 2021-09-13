У Мінекономіки заявили, що програма «Доступна іпотека» запрацює з 2023 року





Про це Юлія Свириденко.



Програма була оголошена до початку повномасштабної війни. Уряду було доручено розробити відповідний фінансовий механізм, щоб цією програмою могли скористатися, в першу чергу, військовослужбовці, правоохоронці, лікарі, працівники педагогічної сфери, зазначила Свириденко.



"А вже з 2023 року це загальна масова іпотека для всіх, хто потребує поліпшення життєвих умов. Уряд ухвалив відповідне рішення, і вже з жовтня відбудеться старт такої іпотеки", — додала вона.



Програмою можуть скористатись ті, хто не має власного житла, або житло менше за визначені норми 52,5 кв. м на особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена родини, якщо є офіційна робота та офіційний дохід.



"З жовтня на цю програму мають можливість подавати заявки військовослужбовці, правоохоронці, лікарі, працівники педагогічної сфери. А з січня 2023 року — всі інші", — уточнила Свириденко.



"Сказати, скільки людей будуть подаватися на програму, зараз важко. Але ми починаємо старт разом з порталом “Дія” для того, щоб максимально спростити можливість отримання кредиту. Демо-версію зможемо показати наступного місяця. І це дозволить всім охочим скористатися цією програмою", — додала міністерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Програма масового іпотечного кредитування "Доступна іпотека" для всіх, хто потребує поліпшення життєвих умов, запрацює з 2023 року. З жовтня 2022-го програма буде доступна для військовослужбовців.Про це Суспільному в ефірі загальнонаціонального марафону повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України, міністерка економікиПрограма була оголошена до початку повномасштабної війни. Уряду було доручено розробити відповідний фінансовий механізм, щоб цією програмою могли скористатися, в першу чергу, військовослужбовці, правоохоронці, лікарі, працівники педагогічної сфери, зазначила Свириденко."А вже з 2023 року це загальна масова іпотека для всіх, хто потребує поліпшення життєвих умов. Уряд ухвалив відповідне рішення, і вже з жовтня відбудеться старт такої іпотеки", — додала вона.Програмою можуть скористатись ті, хто не має власного житла, або житло менше за визначені норми 52,5 кв. м на особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена родини, якщо є офіційна робота та офіційний дохід."З жовтня на цю програму мають можливість подавати заявки військовослужбовці, правоохоронці, лікарі, працівники педагогічної сфери. А з січня 2023 року — всі інші", — уточнила Свириденко."Сказати, скільки людей будуть подаватися на програму, зараз важко. Але ми починаємо старт разом з порталом “Дія” для того, щоб максимально спростити можливість отримання кредиту. Демо-версію зможемо показати наступного місяця. І це дозволить всім охочим скористатися цією програмою", — додала міністерка.

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