Строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25. ВІДЕО

Боєць строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.Про це інформує пресслужба відомства."У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25", – йдеться в заяві.Так, після ураження ворожої цілі за лісосмугою відбувся вибух. Також підтверджено падіння російського літака на окупованій території. Ціль була знищена."Фатальний постріл зробив побратим вже відомого "Запорізького месника" – також боєць Національної гвардії строкової служби", – зауважили в НГУ.