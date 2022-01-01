Строковик Нацгвардії збив російський штурмовик Су-25. ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
Боєць строкової служби Нацгвардії України збив російський штурмовик Су-25 під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку.
Про це інформує пресслужба відомства.
"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25", – йдеться в заяві.
Так, після ураження ворожої цілі за лісосмугою відбувся вибух. Також підтверджено падіння російського літака на окупованій території. Ціль була знищена.
"Фатальний постріл зробив побратим вже відомого "Запорізького месника" – також боєць Національної гвардії строкової служби", – зауважили в НГУ.
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Про це інформує пресслужба відомства.
"У рашистів мінус ще один штурмовик Су-25. Під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з ПЗРК "Ігла" по літаку Су-25", – йдеться в заяві.
Так, після ураження ворожої цілі за лісосмугою відбувся вибух. Також підтверджено падіння російського літака на окупованій території. Ціль була знищена.
"Фатальний постріл зробив побратим вже відомого "Запорізького месника" – також боєць Національної гвардії строкової служби", – зауважили в НГУ.
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