У Польщі запустили благодійний сайт, де переселенці можуть знайти для себе необхідні речі
Сьогодні, 05:22
Громадяни України, які через війну опинилися в Польщі, й надалі потребують матеріальної допомоги. А новий український стартап саме спрямований задовольнити частину таких потреб переселенців за кордоном.
Про це пише 24 канал з посиланням на PUBLICYSTYKA.
Мовиться про стартап Lalafo, який однойменна українська компанія запустила в Польщі. Основна місія доброї ініціативи – "поліпшити процес придбання та розподілу матеріальної допомоги переселенцям".
Перед створенням онлайн-платформи фахівці провели опитування й з'ясували, що переселенці з України й надалі потребують не лише одягу, а й предметів домашнього вжитку чи харчів. Позаяк ще не всім вимушено переселеним особам вдалося знайти роботу в Польщі й забезпечувати себе самостійно.
Тож українці запустили сайт lalafo.pl, де українці можуть безкоштовно отримати потрібні речі: тут є від одягу і дитячого приладдя до товарів для дому та електроніки і навіть зоотоварів.
Працівники Lalafo сортують, фотографують, описують та розміщують речі на сайті, а отримати усе необхідне можуть лише люди, які прибули до Польщі після 24 лютого.
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Про це пише 24 канал з посиланням на PUBLICYSTYKA.
Мовиться про стартап Lalafo, який однойменна українська компанія запустила в Польщі. Основна місія доброї ініціативи – "поліпшити процес придбання та розподілу матеріальної допомоги переселенцям".
Перед створенням онлайн-платформи фахівці провели опитування й з'ясували, що переселенці з України й надалі потребують не лише одягу, а й предметів домашнього вжитку чи харчів. Позаяк ще не всім вимушено переселеним особам вдалося знайти роботу в Польщі й забезпечувати себе самостійно.
Тож українці запустили сайт lalafo.pl, де українці можуть безкоштовно отримати потрібні речі: тут є від одягу і дитячого приладдя до товарів для дому та електроніки і навіть зоотоварів.
Працівники Lalafo сортують, фотографують, описують та розміщують речі на сайті, а отримати усе необхідне можуть лише люди, які прибули до Польщі після 24 лютого.
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