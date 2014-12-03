У Польщі запустили благодійний сайт, де переселенці можуть знайти для себе необхідні речі





Про це



Мовиться про стартап Lalafo, який однойменна українська компанія запустила в Польщі. Основна місія доброї ініціативи – "поліпшити процес придбання та розподілу матеріальної допомоги переселенцям".



Перед створенням онлайн-платформи фахівці провели опитування й з'ясували, що переселенці з України й надалі потребують не лише одягу, а й предметів домашнього вжитку чи харчів. Позаяк ще не всім вимушено переселеним особам вдалося знайти роботу в Польщі й забезпечувати себе самостійно.



Тож українці запустили сайт



Працівники Lalafo сортують, фотографують, описують та розміщують речі на сайті, а отримати усе необхідне можуть лише люди, які прибули до Польщі після 24 лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громадяни України, які через війну опинилися в Польщі, й надалі потребують матеріальної допомоги. А новий український стартап саме спрямований задовольнити частину таких потреб переселенців за кордоном.Про це пише 24 канал з посиланням на PUBLICYSTYKA Мовиться про стартап Lalafo, який однойменна українська компанія запустила в Польщі. Основна місія доброї ініціативи – "поліпшити процес придбання та розподілу матеріальної допомоги переселенцям".Перед створенням онлайн-платформи фахівці провели опитування й з'ясували, що переселенці з України й надалі потребують не лише одягу, а й предметів домашнього вжитку чи харчів. Позаяк ще не всім вимушено переселеним особам вдалося знайти роботу в Польщі й забезпечувати себе самостійно.Тож українці запустили сайт lalafo.pl , де українці можуть безкоштовно отримати потрібні речі: тут є від одягу і дитячого приладдя до товарів для дому та електроніки і навіть зоотоварів.Працівники Lalafo сортують, фотографують, описують та розміщують речі на сайті, а отримати усе необхідне можуть лише люди, які прибули до Польщі після 24 лютого.

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