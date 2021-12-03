Хвора приїхала з Італії: у Волинській області виявили новий різновид штаму COVID-19
Сьогодні, 08:15
У Волинській області спостерігають тенденцію до росту захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, що повторює загальнодержавну тенденцію.
За тиждень захворіли вдвічі більше волинян в порівнянні з попереднім тижнем (119 випадків хвороби проти 59 за 30 тиждень), в тому числі зросла кількість захворілих дітей.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що вірусологи ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» постійно направляють зразки матеріалу від хворих на COVID-19 у референс – лабораторію ДУ «ЦГЗ МОЗ України» для виявлення мутацій. За результатами досліджень, на Волині виявили циркуляцію нового різновиду вірусу Омікрон, що спричинив ріст захворюваності в Європі та уже зареєстрований в інших областях України.
В ході епідрозслідування встановили, що хвора, у котрої виявили новий різновид Омікрону, прибула в Україну з Італії (мешканка Луцького району).
Зауважують також, що штам Омікрон ВА.5 відрізняється від інших штамів більшою заразністю. Тому, нагадуємо, що вакцинація – єдиний надійний захист. Людина повинна отримати дві дози вакцини, як вакцинальний комплекс, а через шість місяців – зробити бустерну дозу. Також в Україні дозволена друга бустерна доза для людей, старших 60 років і для хто, хто має імунодефіцитні стани. Ця доза вводиться після чотирьох місяців після отримання першої бустерної дози. Область забезпечена в достатній кількості вакцинами КОРОНОВАК та КОМІРНАТІ. Кпідеміологи закликають: якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За тиждень захворіли вдвічі більше волинян в порівнянні з попереднім тижнем (119 випадків хвороби проти 59 за 30 тиждень), в тому числі зросла кількість захворілих дітей.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Інформують, що вірусологи ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» постійно направляють зразки матеріалу від хворих на COVID-19 у референс – лабораторію ДУ «ЦГЗ МОЗ України» для виявлення мутацій. За результатами досліджень, на Волині виявили циркуляцію нового різновиду вірусу Омікрон, що спричинив ріст захворюваності в Європі та уже зареєстрований в інших областях України.
В ході епідрозслідування встановили, що хвора, у котрої виявили новий різновид Омікрону, прибула в Україну з Італії (мешканка Луцького району).
Зауважують також, що штам Омікрон ВА.5 відрізняється від інших штамів більшою заразністю. Тому, нагадуємо, що вакцинація – єдиний надійний захист. Людина повинна отримати дві дози вакцини, як вакцинальний комплекс, а через шість місяців – зробити бустерну дозу. Також в Україні дозволена друга бустерна доза для людей, старших 60 років і для хто, хто має імунодефіцитні стани. Ця доза вводиться після чотирьох місяців після отримання першої бустерної дози. Область забезпечена в достатній кількості вакцинами КОРОНОВАК та КОМІРНАТІ. Кпідеміологи закликають: якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волинь привезли майже 6 тисяч доз вакцини Pfizer
02 серпень, 07:33
Центри масової вакцинації та пункти щеплення Волині продовжують працювати
19 березень, 09:23
Ковід в Україні: оприлюднили статистику за добу
23 лютий, 09:10
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 11 серпня
Сьогодні, 09:05
Хвора приїхала з Італії: у Волинській області виявили новий різновид штаму COVID-19
Сьогодні, 08:15
У Польщі запустили благодійний сайт, де переселенці можуть знайти для себе необхідні речі
Сьогодні, 05:22
Медіа