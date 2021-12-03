Хвора приїхала з Італії: у Волинській області виявили новий різновид штаму COVID-19





За тиждень захворіли вдвічі більше волинян в порівнянні з попереднім тижнем (119 випадків хвороби проти 59 за 30 тиждень), в тому числі зросла кількість захворілих дітей.



Про це



Інформують, що вірусологи ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» постійно направляють зразки матеріалу від хворих на COVID-19 у референс – лабораторію ДУ «ЦГЗ МОЗ України» для виявлення мутацій. За результатами досліджень, на Волині виявили циркуляцію нового різновиду вірусу Омікрон, що спричинив ріст захворюваності в Європі та уже зареєстрований в інших областях України.



В ході епідрозслідування встановили, що хвора, у котрої виявили новий різновид Омікрону, прибула в Україну з Італії (мешканка Луцького району).



Зауважують також, що штам Омікрон ВА.5 відрізняється від інших штамів більшою заразністю. Тому, нагадуємо, що вакцинація – єдиний надійний захист. Людина повинна отримати дві дози вакцини, як вакцинальний комплекс, а через шість місяців – зробити бустерну дозу. Також в Україні дозволена друга бустерна доза для людей, старших 60 років і для хто, хто має імунодефіцитні стани. Ця доза вводиться після чотирьох місяців після отримання першої бустерної дози. Область забезпечена в достатній кількості вакцинами КОРОНОВАК та КОМІРНАТІ. Кпідеміологи закликають: якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області спостерігають тенденцію до росту захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, що повторює загальнодержавну тенденцію.За тиждень захворіли вдвічі більше волинян в порівнянні з попереднім тижнем (119 випадків хвороби проти 59 за 30 тиждень), в тому числі зросла кількість захворілих дітей.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Інформують, що вірусологи ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» постійно направляють зразки матеріалу від хворих на COVID-19 у референс – лабораторію ДУ «ЦГЗ МОЗ України» для виявлення мутацій. За результатами досліджень, на Волині виявили циркуляцію нового різновиду вірусу Омікрон, що спричинив ріст захворюваності в Європі та уже зареєстрований в інших областях України.В ході епідрозслідування встановили, що хвора, у котрої виявили новий різновид Омікрону, прибула в Україну з Італії (мешканка Луцького району).Зауважують також, що штам Омікрон ВА.5 відрізняється від інших штамів більшою заразністю. Тому, нагадуємо, що вакцинація – єдиний надійний захист. Людина повинна отримати дві дози вакцини, як вакцинальний комплекс, а через шість місяців – зробити бустерну дозу. Також в Україні дозволена друга бустерна доза для людей, старших 60 років і для хто, хто має імунодефіцитні стани. Ця доза вводиться після чотирьох місяців після отримання першої бустерної дози. Область забезпечена в достатній кількості вакцинами КОРОНОВАК та КОМІРНАТІ. Кпідеміологи закликають: якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів та центрів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.

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