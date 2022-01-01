Курс валют у Луцьку 11 серпня
Сьогодні, 09:05
11 серпня готівковий курс долара становить 38.64, продають його за 39.57.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.53, а продають - за 39.96.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,19, а купують - за 8,72.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.53, а продають - за 39.96.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,19, а купують - за 8,72.
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