Курс валют у Луцьку 11 серпня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 38.53, а продають - за 39.96.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,19, а купують - за 8,72.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 серпня готівковий курс долара становить 38.64, продають його за 39.57.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 38.53, а продають - за 39.96.Щодо польського злотого, то його продають за 8,19, а купують - за 8,72.

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