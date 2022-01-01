Курс валют у Луцьку 11 серпня

Курс валют у Луцьку 11 серпня
11 серпня готівковий курс долара становить 38.64, продають його за 39.57.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 38.53, а продають - за 39.96.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,19, а купують - за 8,72.

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Теги: курс валют, Луцьк
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