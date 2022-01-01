Росія знову обстріляла Дніпропетровщину: загинула дитина. ФОТО





Про це Валентин Резніченко.

Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів", зафіксовано 120 прильотів. У Нікополі троє людей загинули, семеро поранені, у тому числі дитина. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані.



Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередачі. Без світла понад 6 000 містян.



У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.



У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Люди не постраждали.



У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні.



У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 11 серпня російська армія знову обстріляла Дніпропетровщину. Загинуло троє людей, дев'ятеро поранені, серед них 13-річна дівчинка.Про це повідомив голова обласної військової адміністраціїНікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів", зафіксовано 120 прильотів. У Нікополі троє людей загинули, семеро поранені, у тому числі дитина. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані.Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередачі. Без світла понад 6 000 містян.У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Люди не постраждали.У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні.У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовують.

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