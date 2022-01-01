Росія знову обстріляла Дніпропетровщину: загинула дитина. ФОТО
Сьогодні, 09:11
У ніч проти 11 серпня російська армія знову обстріляла Дніпропетровщину. Загинуло троє людей, дев'ятеро поранені, серед них 13-річна дівчинка.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів", зафіксовано 120 прильотів. У Нікополі троє людей загинули, семеро поранені, у тому числі дитина. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані.
Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередачі. Без світла понад 6 000 містян.
У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.
У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Люди не постраждали.
У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні.
У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовують.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Нікопольський район ворог тричі обстріляв з "Градів", зафіксовано 120 прильотів. У Нікополі троє людей загинули, семеро поранені, у тому числі дитина. У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані.
Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередачі. Без світла понад 6 000 містян.
У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики.
У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Люди не постраждали.
У Синельниківському районі ворог ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя - жінка у лікарні.
У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з’ясовують.
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