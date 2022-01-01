Арестович планує балотуватися на виборах президента

Олексій Арестович заявив, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах за однією умови – якщо Володимир Зеленський не висуватиме своєї кандидатури.



Про це Арестович розповів в інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону, пише



Радник голови ОП спростував чутки, що нібито він разом з іншим радником Андрія Єрмака Михайлом Подоляком планують створити політичну партію.



"Це плітки", – запевнив Арестович.



Можливість балотуватися на майбутніх президентських виборах він прокоментував так: "Я зараз скажу те, що нікому досі не казав. Всі кажуть про мій якийсь божевільний рейтинг. Припустимо. Але мій рейтинг, це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, із якими працюю. Взагалі зараз ці розмови для мене взагалі не зовсім коректно вести. Якщо він (Зеленський. – Ред.) піде на другий термін, я його підрізати не буду. А якщо ні – потрібно думати. (Якщо Зеленський з якихось причин не буде подаватися), я піду. Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг", – сказав радник керівника Офісу президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президентазаявив, що буде балотуватися на майбутніх президентських виборах за однією умови – якщоне висуватиме своєї кандидатури.Про це Арестович розповів в інтерв’ю журналістовіпише ТСН. Радник голови ОП спростував чутки, що нібито він разом з іншим радникомпланують створити політичну партію."Це плітки", – запевнив Арестович.Можливість балотуватися на майбутніх президентських виборах він прокоментував так: "Я зараз скажу те, що нікому досі не казав. Всі кажуть про мій якийсь божевільний рейтинг. Припустимо. Але мій рейтинг, це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, із якими працюю. Взагалі зараз ці розмови для мене взагалі не зовсім коректно вести. Якщо він (Зеленський. – Ред.) піде на другий термін, я його підрізати не буду. А якщо ні – потрібно думати. (Якщо Зеленський з якихось причин не буде подаватися), я піду. Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг", – сказав радник керівника Офісу президента.

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