Бустерна і додаткова доза вакцини проти COVID-19: що про них варто знати онкопацієнтам

Бустерна і додаткова доза – це різне. Але і додаткова, і дві бустерні дози рекомендовані для онкопацієнтів.Про це повідомляєЗауважують, що бустерна – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини (одна для вакцини Janssen/Johnson & Johnson) можуть не дати належного захисту.Наприклад, імуноскомпрометовані особи мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції.Тому додаткова доза рекомендована усім онкологічним пацієнтам, які є на обліку або перебувають у період діагностики свого захворювання.Для цього треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що вам потрібна додаткова доза антиковідної вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою.Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.Додаткову дозу рекомендують отримати щонайменше через 28 днів після другого щеплення з основного курсу вакцинації (або першого, якщо основний курс – однодозна вакцина).▪️Бустерну – щонайменше через 3 місяці від введення додаткової дози.▪️Другу бустерну – щонайменше через 4 місяці після першої бустерної дози.Благодійний фонд «СТОПРАК» закликаємо кожного онкопацієнта проконсультуватися зі своїм лікарем, аби якнайшвидше отримати усі необхідні для захисту організму від складних наслідків коронавірусу щеплення.Інформування про COVID-19 у контексті його ризиків для онкопацієнтів здійснюють у рамках спільного зі Світовим банком проєкту Міністерства охорони здоров’я Українки, за підтримки ПРООН в Україні.