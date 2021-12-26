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Бустерна і додаткова доза вакцини проти COVID-19: що про них варто знати онкопацієнтам

Бустерна і додаткова доза вакцини проти COVID-19: що про них варто знати онкопацієнтам
Бустерна і додаткова доза – це різне. Але і додаткова, і дві бустерні дози рекомендовані для онкопацієнтів.

Про це повідомляє благодійний фонд «СТОПРАК».

Зауважують, що бустерна – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.

Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини (одна для вакцини Janssen/Johnson & Johnson) можуть не дати належного захисту.

Наприклад, імуноскомпрометовані особи мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції.
Тому додаткова доза рекомендована усім онкологічним пацієнтам, які є на обліку або перебувають у період діагностики свого захворювання.

Як отримати додаткову дозу?

Для цього треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що вам потрібна додаткова доза антиковідної вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою.
Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.

Коли отримувати додаткову і бустерні дози?

Додаткову дозу рекомендують отримати щонайменше через 28 днів після другого щеплення з основного курсу вакцинації (або першого, якщо основний курс – однодозна вакцина).

▪️Бустерну – щонайменше через 3 місяці від введення додаткової дози.

▪️Другу бустерну – щонайменше через 4 місяці після першої бустерної дози.

Благодійний фонд «СТОПРАК» закликаємо кожного онкопацієнта проконсультуватися зі своїм лікарем, аби якнайшвидше отримати усі необхідні для захисту організму від складних наслідків коронавірусу щеплення.

Інформування про COVID-19 у контексті його ризиків для онкопацієнтів здійснюють у рамках спільного зі Світовим банком проєкту Міністерства охорони здоров’я Українки, за підтримки ПРООН в Україні.

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Теги: благодійний фонд «СТОПРАК», бустерна доза, додаткова доза, COVID-19
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