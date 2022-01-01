Війська Росії будуть знищені у разі ядерного удару по Україні, – головний дипломат ЄС
Сьогодні, 22:15
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія у разі ядерного удару по Україні отримає потужну військову відповідь від її союзників аж до знищення армії РФ.
Це він сказав під час промови у Брюгге на церемонії відкриття Дипломатичної академії ЄС.
«А ще є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну він не може дозволити собі блефувати. І має бути чітко зрозуміло: люди, які підтримують Україну, Європейський Союз і держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, теж не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну викличе відповідь, не ядерну відповідь, але потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена і Путіну більше не доведеться блефувати», — заявив Боррель.
Він додав, що зараз дуже серйозний момент в історії, тому всі союзники мають показати єдність, силу та рішучість.
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Це він сказав під час промови у Брюгге на церемонії відкриття Дипломатичної академії ЄС.
«А ще є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну він не може дозволити собі блефувати. І має бути чітко зрозуміло: люди, які підтримують Україну, Європейський Союз і держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, теж не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну викличе відповідь, не ядерну відповідь, але потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена і Путіну більше не доведеться блефувати», — заявив Боррель.
Він додав, що зараз дуже серйозний момент в історії, тому всі союзники мають показати єдність, силу та рішучість.
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