Війська Росії будуть знищені у разі ядерного удару по Україні, – головний дипломат ЄС

Жозеп Боррель заявив, що Росія у разі ядерного удару по Україні отримає потужну військову відповідь від її союзників аж до знищення армії РФ.



Це він сказав під час



«А ще є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну він не може дозволити собі блефувати. І має бути чітко зрозуміло: люди, які підтримують Україну, Європейський Союз і держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, теж не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну викличе відповідь, не ядерну відповідь, але потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена і Путіну більше не доведеться блефувати», — заявив Боррель.



Він додав, що зараз дуже серйозний момент в історії, тому всі союзники мають показати єдність, силу та рішучість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпекизаявив, що Росія у разі ядерного удару по Україні отримає потужну військову відповідь від її союзників аж до знищення армії РФ.Це він сказав під час промови у Брюгге на церемонії відкриття Дипломатичної академії ЄС.«А ще є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну він не може дозволити собі блефувати. І має бути чітко зрозуміло: люди, які підтримують Україну, Європейський Союз і держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, теж не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну викличе відповідь, не ядерну відповідь, але потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена і Путіну більше не доведеться блефувати», — заявив Боррель.Він додав, що зараз дуже серйозний момент в історії, тому всі союзники мають показати єдність, силу та рішучість.

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