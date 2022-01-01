Росія увечері обстріляла Харків
Сьогодні, 21:40
Ввечері 13 жовтня Росія завдає ударів по обласному центру Харкова, у деяких районах міста є знеструмлення.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.
На Харківщині була оголошена повітряна тривога. Станом на 21:30 - відбій.
Ігор Терехов повідомив, що є щонайменше два прильоти по Харкову. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням.
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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.
На Харківщині була оголошена повітряна тривога. Станом на 21:30 - відбій.
Ігор Терехов повідомив, що є щонайменше два прильоти по Харкову. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням.
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