У Луцьку терміново шукають донорів для 2-річного хлопчика

Тамерлана Подика, за життя якого борються лікарі в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.



Про це Марія Бадалян.



Зі слів волонтерки, дитина перебуває у вкрай важкому стані в реанімації (пухлина головного мозку).



Лікарі Волинської обласної дитячої лікарні роблять усе можливе, щоб врятувати хлопчика, але терміново потрібна донорська кров.



Для здачі тромбоцитів потрібні чоловіки із 2- групою крові, які вже хоч один раз в минулому були донорами крові.



Здати кров для Тамерлана Подика можна з 8:30 до 12 години у Центрі Служби крові, що на проспекті Волі, 47.



«Ця сім’я з Рівненської області. Знайомих і друзів у Луцьку майже немає, тому підтримка небайдужих особливо важлива», – звертається Марія до волинян.



Усі консультації щодо здачі крові і відповіді на питання можна отримати за номером:



0950107221 БФ «З Богом у серці»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку терміново шукають донорів крові з 2- групою крові для 2-річного, за життя якого борються лікарі в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила засновниця БФ «З Богом у серці»Зі слів волонтерки, дитина перебуває у вкрай важкому стані в реанімації (пухлина головного мозку).Лікарі Волинської обласної дитячої лікарні роблять усе можливе, щоб врятувати хлопчика, але терміново потрібна донорська кров.Для здачі тромбоцитів потрібні чоловіки із 2- групою крові, які вже хоч один раз в минулому були донорами крові.Здати кров для Тамерлана Подика можна з 8:30 до 12 години у Центрі Служби крові, що на проспекті Волі, 47.«Ця сім’я з Рівненської області. Знайомих і друзів у Луцьку майже немає, тому підтримка небайдужих особливо важлива», – звертається Марія до волинян.Усі консультації щодо здачі крові і відповіді на питання можна отримати за номером:0950107221 БФ «З Богом у серці»

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