У Луцьку терміново шукають донорів для 2-річного хлопчика

У Луцьку терміново шукають донорів для 2-річного хлопчика
У Луцьку терміново шукають донорів крові з 2- групою крові для 2-річного Тамерлана Подика, за життя якого борються лікарі в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила засновниця БФ «З Богом у серці» Марія Бадалян.

Зі слів волонтерки, дитина перебуває у вкрай важкому стані в реанімації (пухлина головного мозку).

Лікарі Волинської обласної дитячої лікарні роблять усе можливе, щоб врятувати хлопчика, але терміново потрібна донорська кров.

Для здачі тромбоцитів потрібні чоловіки із 2- групою крові, які вже хоч один раз в минулому були донорами крові.

Здати кров для Тамерлана Подика можна з 8:30 до 12 години у Центрі Служби крові, що на проспекті Волі, 47.

«Ця сім’я з Рівненської області. Знайомих і друзів у Луцьку майже немає, тому підтримка небайдужих особливо важлива», – звертається Марія до волинян.

Усі консультації щодо здачі крові і відповіді на питання можна отримати за номером:

0950107221 БФ «З Богом у серці»

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Теги: кров, донори, Тамерлан Подик
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