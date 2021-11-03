Біля Луцька – масштабна аварія: на місці – рятувальники, поліція, «швидка»

Біля Луцька – масштабна аварія: на місці – рятувальники, поліція, «швидка»
Поблизу села Озеро Луцького району увечері 13 жовтня трапилась аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

У пресслужбах поліції та рятувальників області підтвердили інформацію.

Надзвичайники розповіли, що на місце виїжджали рятувальники 6-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, а також відділення аварійно-рятувальної частини з Луцька. Всього залучені три одиниці техніки.

За допомогою спеціальних засобів вогнеборці врятували людину з пошкодженого автомобіля, що опинився в канаві.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За інформацією пресслужби поліції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє осіб. Їх доставляють у лікарню.

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Теги: Озеро, аварія
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