Біля Луцька – масштабна аварія: на місці – рятувальники, поліція, «швидка»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



У пресслужбах поліції та рятувальників області підтвердили інформацію.



Надзвичайники розповіли, що на місце виїжджали рятувальники 6-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, а також відділення аварійно-рятувальної частини з Луцька. Всього залучені три одиниці техніки.



За допомогою спеціальних засобів вогнеборці врятували людину з пошкодженого автомобіля, що опинився в канаві.



Аварійно-рятувальні роботи тривають.



За інформацією пресслужби поліції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє осіб. Їх доставляють у лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу села Озеро Луцького району увечері 13 жовтня трапилась аварія.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.У пресслужбах поліції та рятувальників області підтвердили інформацію.Надзвичайники розповіли, що на місце виїжджали рятувальники 6-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, а також відділення аварійно-рятувальної частини з Луцька. Всього залучені три одиниці техніки.За допомогою спеціальних засобів вогнеборці врятували людину з пошкодженого автомобіля, що опинився в канаві.Аварійно-рятувальні роботи тривають.За інформацією пресслужби поліції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє осіб. Їх доставляють у лікарню.

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