Біля Луцька – масштабна аварія: на місці – рятувальники, поліція, «швидка»
Сьогодні, 20:29
Поблизу села Озеро Луцького району увечері 13 жовтня трапилась аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У пресслужбах поліції та рятувальників області підтвердили інформацію.
Надзвичайники розповіли, що на місце виїжджали рятувальники 6-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, а також відділення аварійно-рятувальної частини з Луцька. Всього залучені три одиниці техніки.
За допомогою спеціальних засобів вогнеборці врятували людину з пошкодженого автомобіля, що опинився в канаві.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
За інформацією пресслужби поліції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє осіб. Їх доставляють у лікарню.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У пресслужбах поліції та рятувальників області підтвердили інформацію.
Надзвичайники розповіли, що на місце виїжджали рятувальники 6-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, а також відділення аварійно-рятувальної частини з Луцька. Всього залучені три одиниці техніки.
За допомогою спеціальних засобів вогнеборці врятували людину з пошкодженого автомобіля, що опинився в канаві.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
За інформацією пресслужби поліції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє осіб. Їх доставляють у лікарню.
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