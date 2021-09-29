Голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк поїхав на відпочинок в Туреччину

Голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк поїхав на відпочинок в Туреччину
Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк відпочиває у Туреччині. Із початку повномасштабного вторгнення це не перша відпустка посадовця: у травні він отримував у сільраді відпускні, а заодно і матеріальну допомогу 121 тис грн.

Фото із морського курорту в турецькому місті Аланія, на якому видно Юрія Семенюка, видання ВСН отримало із власних джерел.

Як відомо, голова відпочиває у 5-зірковому готелі The Lumos Deluxe Resort Hotel & Spa з сім'єю та в компанії іще однієї родини.

Голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк поїхав на відпочинок в Туреччину
Голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк поїхав на відпочинок в Туреччину


Попередньо про те, що сільський голова виїхав закордон повідомляв місцевий депутат Микола Господарик.

«В понеділок почалися масові ракетні удари по Україні. В нашій громаді – жодної реакції, ніякого плану дій, дітей не відкликали зі шкіл і садочків. Я вирішив поцікавитись, чим таким важливим зайнятий наш голова і його три заступники, і виявилося, що голова у відпустці. Пізніше стало відомо, що він відправився на відпочинок у Туреччину», - коментує депутат.

Голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк поїхав на відпочинок в Туреччину
Голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк поїхав на відпочинок в Туреччину

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Теги: Юрій Семенюк, Туреччина, Підгайці
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Коментарі 4
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І що тут такого?
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Поїхав туркам Підгайцівську землю продавати.
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На передок, суку!!!
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А хто його вибирав?
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