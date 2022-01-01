У небі на Рівненщині збили російську ракету





Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль та мер Рівного Олександр Третяк.



Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області ППО знищили повітряну ворожу ціль.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 жовтня, на Рівненщині сили ППО знешкодили ворожу ціль.Про це повідомив голова ОВАта мер РівногоПід час крайньої тривоги на півдні Рівненської області ППО знищили повітряну ворожу ціль.Нагадаємо, чотири крилаті ракети знищили сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" в зоні відповідальності.

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