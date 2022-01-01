У небі на Рівненщині збили російську ракету

У небі на Рівненщині збили російську ракету
Сьогодні, 13 жовтня, на Рівненщині сили ППО знешкодили ворожу ціль.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль та мер Рівного Олександр Третяк.

Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області ППО знищили повітряну ворожу ціль.

Нагадаємо, чотири крилаті ракети знищили сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" в зоні відповідальності.

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Теги: Рівненщина, російська ракета, ППО, збили ракету
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