У небі на Рівненщині збили російську ракету
Сьогодні, 18:14
Сьогодні, 13 жовтня, на Рівненщині сили ППО знешкодили ворожу ціль.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль та мер Рівного Олександр Третяк.
Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області ППО знищили повітряну ворожу ціль.
Нагадаємо, чотири крилаті ракети знищили сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" в зоні відповідальності.
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Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль та мер Рівного Олександр Третяк.
Під час крайньої тривоги на півдні Рівненської області ППО знищили повітряну ворожу ціль.
Нагадаємо, чотири крилаті ракети знищили сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" в зоні відповідальності.
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