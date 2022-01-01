ППО знищила чотири російські крилаті ракети на Заході
Сьогодні, 18:00
Сьогодні, 13 жовтня, російські війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу "Калібр" об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні.
Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України у Фейсбуці.
"Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" в зоні нашої відповідальності.
Рашисти продовжують атакувати мирне населення, завдавати ракетні удари по об'єктах критично-важливої інфраструктури...
Це свідчить тільки про одне - Росія налякана... Титани ППО продовжують успішно очищувати українське небо!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України у Фейсбуці.
"Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" в зоні нашої відповідальності.
Рашисти продовжують атакувати мирне населення, завдавати ракетні удари по об'єктах критично-важливої інфраструктури...
Це свідчить тільки про одне - Росія налякана... Титани ППО продовжують успішно очищувати українське небо!" - йдеться у повідомленні.
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