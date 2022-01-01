У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками

Сергієм Пенкаля, Романом Стрельчуком та Сергієм Ярмольським.



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Загинули бійці під час виконання бойових завдань на Харківщині, у Донеччині та Херсонщині. Відспівували військовослужбовців у кафедральному соборі Святої Трійці.



Роману Стрельчуку було 29 років. Він пішов до лав Збройних Сил у серпні. Загинув 4 жовтня в районі Білогірки на Херсонщині.



Як розповів Суспільному родич Романа Олександр Мельник, боєць востаннє виходив на зв'язок із рідними 30 серпня. "4-го вже дали знати, що загинув. Тільки сьогодні привезли. Дитина залишилася, два роки буде 10 листопада, ще маленький. Батька не буде знати", – говорить чоловік.



Сергію Пенкалі було 47. Він мобілізувався 1 березня, загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Терни Донецької області.



"Був хороший хлопець, щирий. Родина надзвичайно дружна. Сергій був дуже відважний. Відразу, з перших днів війни він просився воювати. Двоє дітей, два сини", – розповіла родичка Сергія Ольга Наумук.



43-річний військовий Сергій Ярмольський пішов служити в липні. Його життя обірвалось 8 жовтня поблизу Першотравневого на Харківщині.



У військо Сергій пішов добровольцем. "Веселий, спокійний. Наказала держава – пішов захищати свою батьківщину. А і нас разом, і рідних, дітей, дружину. Так сталося, що зробимо, будемо триматися, за нами перемога", – говорить кум Петро Березнюк.



Сергія Ярмольського та Романа Стрельчука поховали на Алеї почесних поховань у Гаразджі, Сергія Пенкаля – на Вишківському кладовищі у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 жовтня в обласному центрі Волині прощалися з одразу трьома загиблими військовослужбовцями:таПро це повідомляє Суспільне Загинули бійці під час виконання бойових завдань на Харківщині, у Донеччині та Херсонщині. Відспівували військовослужбовців у кафедральному соборі Святої Трійці.Роману Стрельчуку було 29 років. Він пішов до лав Збройних Сил у серпні. Загинув 4 жовтня в районі Білогірки на Херсонщині.Як розповів Суспільному родич Романа, боєць востаннє виходив на зв'язок із рідними 30 серпня. "4-го вже дали знати, що загинув. Тільки сьогодні привезли. Дитина залишилася, два роки буде 10 листопада, ще маленький. Батька не буде знати", – говорить чоловік.Сергію Пенкалі було 47. Він мобілізувався 1 березня, загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Терни Донецької області."Був хороший хлопець, щирий. Родина надзвичайно дружна. Сергій був дуже відважний. Відразу, з перших днів війни він просився воювати. Двоє дітей, два сини", – розповіла родичка Сергія Ольга Наумук.43-річний військовий Сергій Ярмольський пішов служити в липні. Його життя обірвалось 8 жовтня поблизу Першотравневого на Харківщині.У військо Сергій пішов добровольцем. "Веселий, спокійний. Наказала держава – пішов захищати свою батьківщину. А і нас разом, і рідних, дітей, дружину. Так сталося, що зробимо, будемо триматися, за нами перемога", – говорить кумСергія Ярмольського та Романа Стрельчука поховали на Алеї почесних поховань у Гаразджі, Сергія Пенкаля – на Вишківському кладовищі у Луцьку.

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