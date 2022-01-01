У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками
Сьогодні, 17:15
13 жовтня в обласному центрі Волині прощалися з одразу трьома загиблими військовослужбовцями: Сергієм Пенкаля, Романом Стрельчуком та Сергієм Ярмольським.
Про це повідомляє Суспільне.
Загинули бійці під час виконання бойових завдань на Харківщині, у Донеччині та Херсонщині. Відспівували військовослужбовців у кафедральному соборі Святої Трійці.
Роману Стрельчуку було 29 років. Він пішов до лав Збройних Сил у серпні. Загинув 4 жовтня в районі Білогірки на Херсонщині.
Як розповів Суспільному родич Романа Олександр Мельник, боєць востаннє виходив на зв'язок із рідними 30 серпня. "4-го вже дали знати, що загинув. Тільки сьогодні привезли. Дитина залишилася, два роки буде 10 листопада, ще маленький. Батька не буде знати", – говорить чоловік.
Сергію Пенкалі було 47. Він мобілізувався 1 березня, загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Терни Донецької області.
"Був хороший хлопець, щирий. Родина надзвичайно дружна. Сергій був дуже відважний. Відразу, з перших днів війни він просився воювати. Двоє дітей, два сини", – розповіла родичка Сергія Ольга Наумук.
43-річний військовий Сергій Ярмольський пішов служити в липні. Його життя обірвалось 8 жовтня поблизу Першотравневого на Харківщині.
У військо Сергій пішов добровольцем. "Веселий, спокійний. Наказала держава – пішов захищати свою батьківщину. А і нас разом, і рідних, дітей, дружину. Так сталося, що зробимо, будемо триматися, за нами перемога", – говорить кум Петро Березнюк.
Сергія Ярмольського та Романа Стрельчука поховали на Алеї почесних поховань у Гаразджі, Сергія Пенкаля – на Вишківському кладовищі у Луцьку.
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Про це повідомляє Суспільне.
Загинули бійці під час виконання бойових завдань на Харківщині, у Донеччині та Херсонщині. Відспівували військовослужбовців у кафедральному соборі Святої Трійці.
Роману Стрельчуку було 29 років. Він пішов до лав Збройних Сил у серпні. Загинув 4 жовтня в районі Білогірки на Херсонщині.
Як розповів Суспільному родич Романа Олександр Мельник, боєць востаннє виходив на зв'язок із рідними 30 серпня. "4-го вже дали знати, що загинув. Тільки сьогодні привезли. Дитина залишилася, два роки буде 10 листопада, ще маленький. Батька не буде знати", – говорить чоловік.
Сергію Пенкалі було 47. Він мобілізувався 1 березня, загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Терни Донецької області.
"Був хороший хлопець, щирий. Родина надзвичайно дружна. Сергій був дуже відважний. Відразу, з перших днів війни він просився воювати. Двоє дітей, два сини", – розповіла родичка Сергія Ольга Наумук.
43-річний військовий Сергій Ярмольський пішов служити в липні. Його життя обірвалось 8 жовтня поблизу Першотравневого на Харківщині.
У військо Сергій пішов добровольцем. "Веселий, спокійний. Наказала держава – пішов захищати свою батьківщину. А і нас разом, і рідних, дітей, дружину. Так сталося, що зробимо, будемо триматися, за нами перемога", – говорить кум Петро Березнюк.
Сергія Ярмольського та Романа Стрельчука поховали на Алеї почесних поховань у Гаразджі, Сергія Пенкаля – на Вишківському кладовищі у Луцьку.
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