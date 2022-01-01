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У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками

У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками
13 жовтня в обласному центрі Волині прощалися з одразу трьома загиблими військовослужбовцями: Сергієм Пенкаля, Романом Стрельчуком та Сергієм Ярмольським.

Про це повідомляє Суспільне.

Загинули бійці під час виконання бойових завдань на Харківщині, у Донеччині та Херсонщині. Відспівували військовослужбовців у кафедральному соборі Святої Трійці.

Роману Стрельчуку було 29 років. Він пішов до лав Збройних Сил у серпні. Загинув 4 жовтня в районі Білогірки на Херсонщині.
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками

Як розповів Суспільному родич Романа Олександр Мельник, боєць востаннє виходив на зв'язок із рідними 30 серпня. "4-го вже дали знати, що загинув. Тільки сьогодні привезли. Дитина залишилася, два роки буде 10 листопада, ще маленький. Батька не буде знати", – говорить чоловік.

Сергію Пенкалі було 47. Він мобілізувався 1 березня, загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Терни Донецької області.
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками

"Був хороший хлопець, щирий. Родина надзвичайно дружна. Сергій був дуже відважний. Відразу, з перших днів війни він просився воювати. Двоє дітей, два сини", – розповіла родичка Сергія Ольга Наумук.

43-річний військовий Сергій Ярмольський пішов служити в липні. Його життя обірвалось 8 жовтня поблизу Першотравневого на Харківщині.
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками

У військо Сергій пішов добровольцем. "Веселий, спокійний. Наказала держава – пішов захищати свою батьківщину. А і нас разом, і рідних, дітей, дружину. Так сталося, що зробимо, будемо триматися, за нами перемога", – говорить кум Петро Березнюк.
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками

Сергія Ярмольського та Романа Стрельчука поховали на Алеї почесних поховань у Гаразджі, Сергія Пенкаля – на Вишківському кладовищі у Луцьку.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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