На Волині чули вибухи: що про це каже ОВА





Про це повідомляють жителі у соцмережах, телеграм-каналах, деяких ЗМІ тощо.



Утім, станом на 16:45 Волинська обласна військова адміністрація не підтверджує інформацію про вибухи саме на території області.



"Інформацію з'ясовуємо. Станом на 16.45 год. немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області", - написав голова ОВА Юрій Погуляйко.



Зауважимо, що в 16:51 в області пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 жовтня, на Волині чули вибухи.Про це повідомляють жителі у соцмережах, телеграм-каналах, деяких ЗМІ тощо.Утім, станом на 16:45 Волинська обласна військова адміністрація не підтверджує інформацію про вибухи саме на території області."Інформацію з'ясовуємо. Станом на 16.45 год. немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області", - написав голова ОВА Юрій Погуляйко.Зауважимо, що в 16:51 в області пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

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