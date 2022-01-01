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На Волині чули вибухи: що про це каже ОВА

На Волині чули вибухи: що про це каже ОВА
Сьогодні, 13 жовтня, на Волині чули вибухи.

Про це повідомляють жителі у соцмережах, телеграм-каналах, деяких ЗМІ тощо.

Утім, станом на 16:45 Волинська обласна військова адміністрація не підтверджує інформацію про вибухи саме на території області.

"Інформацію з'ясовуємо. Станом на 16.45 год. немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області", - написав голова ОВА Юрій Погуляйко.

Зауважимо, що в 16:51 в області пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.


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