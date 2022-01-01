На Волині чули вибухи: що про це каже ОВА
Сьогодні, 16:54
Сьогодні, 13 жовтня, на Волині чули вибухи.
Про це повідомляють жителі у соцмережах, телеграм-каналах, деяких ЗМІ тощо.
Утім, станом на 16:45 Волинська обласна військова адміністрація не підтверджує інформацію про вибухи саме на території області.
"Інформацію з'ясовуємо. Станом на 16.45 год. немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області", - написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Зауважимо, що в 16:51 в області пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.
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Про це повідомляють жителі у соцмережах, телеграм-каналах, деяких ЗМІ тощо.
Утім, станом на 16:45 Волинська обласна військова адміністрація не підтверджує інформацію про вибухи саме на території області.
"Інформацію з'ясовуємо. Станом на 16.45 год. немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області", - написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Зауважимо, що в 16:51 в області пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.
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Коментарі 1
Чого ви правду не кажете? Була ж ракета
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