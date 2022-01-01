Україна повернула з полону 20 воїнів, серед них – ті, хто перебував в Оленівці

Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.Про це повідомив голова Офісу президента"Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті.Вдалося звільнити з полону 20 людей.Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - сказав Єрмак.За його словами, бійці зараз проходять медичний огляд.