Україна повернула з полону 20 воїнів, серед них – ті, хто перебував в Оленівці

Україна повернула з полону 20 воїнів, серед них – ті, хто перебував в Оленівці
Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті.

Вдалося звільнити з полону 20 людей.

Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.

Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - сказав Єрмак.

За його словами, бійці зараз проходять медичний огляд.

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Теги: полон, Україна, Оленівці, полонені
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