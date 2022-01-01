На Полтавщині розбилися два українських літаки

На Полтавщині розбилися два українських літаки
За останні два дні на території Полтавської області розбилися два українських літаки.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін під час відеоконференції із журналістами, пише Суспільне.

Це сталося 11 та 12 жовтня на території Шишацької громади (Миргородський район). Внаслідок цього цивільні люди не постраждали.

"У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію", - відзначив Лунін.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" підтвердив падіння бомбардувальника СУ-24М, який підтримував наступальні дії на східному напрямку.

Коли літак було уражено ракетою, екіпаж вирішив повернутися на аеродром базування. Однак не долетів і впав на території Полтавщини. Двоє пілотів катапультувалися, один загинув.

"Командування Повітряних сил висловлює співчуття рідним загиблого героя", - сказав Ігнат.

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Теги: літаки, авіакатастрофа, розбилися, Полтавщина
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