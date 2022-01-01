На Волині прогнозують потепління до 20 градусів





Про це розповів Василь Климюк.



Денна температура повітря очікується до 20-ти градусів тепла. Опадів, кажуть синоптики, не передбачається.



Зі слів Василя Климюка, нині середньодобова температура на Волині в межах норми, і складає 9 градусів тепла. "Починаючи з п’ятниці, 14 жовтня, в області буде +15 – +20 вдень, нічна температура 4-9 градусів тепла. Така температура буде зберігатися до середи наступного тижня", – додав синоптик....

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 13 жовтня та наступні сім днів на Волині передбачається суттєве потепління.Про це розповів Суспільному синоптик обласного гідрометеоцентруДенна температура повітря очікується до 20-ти градусів тепла. Опадів, кажуть синоптики, не передбачається.Зі слів, нині середньодобова температура на Волині в межах норми, і складає 9 градусів тепла. "Починаючи з п’ятниці, 14 жовтня, в області буде +15 – +20 вдень, нічна температура 4-9 градусів тепла. Така температура буде зберігатися до середи наступного тижня", – додав синоптик....

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