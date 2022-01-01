На Волині прогнозують потепління до 20 градусів
Сьогодні, 16:24
З 13 жовтня та наступні сім днів на Волині передбачається суттєве потепління.
Про це розповів Суспільному синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.
Денна температура повітря очікується до 20-ти градусів тепла. Опадів, кажуть синоптики, не передбачається.
Зі слів Василя Климюка, нині середньодобова температура на Волині в межах норми, і складає 9 градусів тепла. "Починаючи з п’ятниці, 14 жовтня, в області буде +15 – +20 вдень, нічна температура 4-9 градусів тепла. Така температура буде зберігатися до середи наступного тижня", – додав синоптик....
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.
Денна температура повітря очікується до 20-ти градусів тепла. Опадів, кажуть синоптики, не передбачається.
Зі слів Василя Климюка, нині середньодобова температура на Волині в межах норми, і складає 9 градусів тепла. "Починаючи з п’ятниці, 14 жовтня, в області буде +15 – +20 вдень, нічна температура 4-9 градусів тепла. Така температура буде зберігатися до середи наступного тижня", – додав синоптик....
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни обстріляли ракетами Львівщину
Сьогодні, 16:52
На Волині прогнозують потепління до 20 градусів
Сьогодні, 16:24
На Полтавщині розбилися два українських літаки
Сьогодні, 16:10
Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей
Сьогодні, 15:55
Медіа